El nicaragüense Dennis Martínez fue honrado por las Grandes Ligas de Béisbol por ser el primer nicaragüense que abrió las puertas a otros latinoamericanos. En Estados Unidos es conocido cariñosamente como “El Presidente”.

Su reconocimiento llega en el Mes Nacional de la Herencia Latina (celebrado en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y 15 de octubre), durante este tiempo se honra y celebra la influencia y contribuciones de los latinos en la historia, cultura y desarrollo del país.

En su cuenta de X (antes Twitter) las Grandes Ligas reconocieron el aporte de Dennis Martínez con un sentido mensaje junto a varias fotografías históricas.

“Dennis Martínez fue el primer nicaragüense en jugar en las Grandes Ligas y ganó 245 juegos en 23 temporadas en las Grandes Ligas. “El Presidente” fue cuatro veces All-Star, ayudó a los Orioles a ganar la Serie Mundial en 1983 y en 1991 lanzó un juego perfecto con los Expos de Montreal”, se lee en la publicación con la etiqueta #HHM al final.

En el merecido reconocimiento a Martínez se destaca que en 1991 fue el primer nicaragüense en ganar un juego perfecto contra los Dodgers de Los Ángeles y se convirtió en el primer lanzador latinoamericano en conquistar este logro.

Entre tantos logros alcanzados en su larga trayectoria como deportista exitoso, a Martínez se le conoce como un pionero para los lanzadores latinoamericanos y su enorme aporte al deporte de Estados Unidos.

