Vinícius: "Rodrygo siempre juega bien pero necesitaba este gol"

El brasileño Vinícius Junior asistió a su compatriota Rodrygo Goes el tanto que rompe su mala racha de once partidos sin marcar y reconoció que pese a que "siempre juega bien", su amigo "necesitaba" el gol que marcó en Braga para abrir el camino al triunfo del Real Madrid (1-2).



"Es mi hermano y los delanteros estamos contentos cuando marcamos. Rodrygo siempre juega bien pero necesitaba este gol para recuperar confianza", reconoció Vinícius a Movistar.



El brasileño se quedó con lo positivo del triunfo en Braga en un partido en el que el Real Madrid tuvo una buena dosis de sufrimiento en la segunda mitad.



"No es sufrir más, es normal hacerlo fuera de casa y salir con la victoria. A veces es importante sufrir, hemos jugado bien, podíamos haber marcado más goles pero tenemos que seguir con esta racha tras ganar los tres partidos", valoró.



El colegiado le anuló un tanto por fuera de juego en una acción que Vinícius protestó pensando que partía en posición legal. "Como siempre voy muy rápido, a veces pasa que pienso que es legal. Estoy contento de haber ganado el partido. Es siempre bueno ganar y tener la confianza antes de los partidos importantes que vienen".