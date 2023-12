Cádiz y Real Sociedad han firmado este jueves un empate a cero en un partido competido y emocionante, que deja a los andaluces con mayor ventaja sobre los puestos de descenso y mantiene a los vascos en órbita europea.



En la primera parte, el juego fue vivo y dinámico, con un Cádiz incisivo y una Real Sociedad eficaz en el control del balón cuando dispuso de él. El orden defensivo del conjunto entrenado por Sergio González propició que los de Imanol Alguacil se encontraran con escasas vías de incursión debido al cierre de espacios.

Tampoco tuvo variadas oportunidades el equipo local, que sin embargo pudo inaugurar el marcador en el minuto 21 al plantarse solo Chris Ramos delante de Álex Remiro, que deshizo la ocasión en una acción felina.



A medida que se acercó el descanso, la Real Sociedad intentó penetrar en el área rival con pases picados a sus hombres de segunda línea, que trataron sin éxito de buscarle las espaldas a los defensas locales.



Un susto por error de Remiro, solucionado en segunda instancia, propició otra posibilidad de gol para los gaditanos cerca del descanso, aunque la jugada acabó siendo abortada por el portero realista.

Tras la reanudación, la Real Sociedad pudo anotar nada más reiniciarse el encuentro pero Umar Sadiq envió fuera su disparo (m.47), y once minutos después, en un centro del japonés Take Kubo, el balón lo mandó al larguero Martín Zubimendi en la mejor ocasión para los visitantes (m.58).



El partido perdió vistosidad en el segundo tiempo, aunque no intensidad ni emoción pese a estar comprimido y atorado en ocasiones debido a la igualdad. Pudo descoserlo Ramos en un cabezazo potente que Remiro mandó a córner en otra gran intervención (m.77).



En el minuto 80, se retiró Aritz Elustondo lesionado, que a su vez había sustituido a Hamari Traoré, también afectado por una dolencia, quien suplió a Álvaro Odriozola en el descanso, con lo cual Imanol tuvo que recomponer su lateral derecho hasta cuatro veces en el encuentro.



En los últimos minutos, la Real Sociedad pareció conformarse con el empate y el Cádiz empujó alentado por su afición pero no dispuso de opciones para desnivelar el marcador.



- Ficha técnica:



0 - Cádiz: Gil; Carcelén, Fali (Javi Hernández, m.92), Chust, Pires; Álex Fernández (Kouamé, m.63), Alcaraz, Alejo (Ocampo, m.76), Navarro (Sobrino, m.63), Maxi Gómez (Guardiola, m.63) y Ramos.



0 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Traoré, m.46) (Elustondo, m.68) (Aihen, m.80), Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino (Turrientes, m.68), Brais Méndez, Kubo; Oyarzábal y Sadiq (Fernández, m.68).



Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Alejo, Fali, Alcaraz y al visitante Remiro.



Incidencias: Partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 17.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Cádiz Rafael Garófano. Los jugadores del equipo gaditano portaron antes del encuentro camisetas de apoyo a su compañero lesionado Roger Martí.