Enero 22, 2024 03:51 PM

El Comité Técnico de Arbitros (CTA) ha abierto este lunes una investigación para ver cómo se ha producido la filtración de un audio de una jugada sin revisión en el monitor del partido Real Madrid - Almería y por tanto sin permiso para ver la luz pública, publicada por el canal de Twitch Jijantes, confirmaron a Efe fuentes del Comité.



"El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente este audio sin ser una revisión en el monitor", señalaron las mismas fuentes. Dicha acción no está en el catálogo de seleccionadas para ser publicadas entre las conversaciones que mantuvieron el árbitro Hernández Maeso y el colegiado de la sala VOR, Hernández Hernández.



Jijantes emitió un audio donde ambos árbitros comentan los instantes posteriores a una acción entre Vinicius y Pozo, donde el Almería pidió la expulsión del futbolista brasileño por agresión al jugador del Almería.



Con 2-2 en el marcador, a Hernández Hernández, colegiado de la sala VOR, no le parece suficiente el golpeo de Vinicius a Pozo para revisar la jugada en el monitor. Textualmente comenta al árbitro de campo: "Buf, quiero verla en corto, eh, sí sí, sí". Hernández Maeso le comenta desde el césped: "Para mí nada, forcejeo entre los dos, se queja de la cara".



Vuelve a intervenir Hernández Hernández: "Sí, cuando se lo va a quitar con el brazo, al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara. ¿Vale?". Y apostilla: "Vámonos al vivo", concluyendo con esa frase que la jugada no necesita revisión para ver si Vinicius merecía o no la expulsión.



El colegiado del Real Madrid - Almería, Francisco Hernández Maeso, acudió tres veces al monitor del VAR a petición de la sala VOR para volver a arbitrar tres acciones polémicas que protestaron los jugadores y técnicos del Almería.