Yokasta Valle: Me siento triste, es una pérdida, por más que uno sepa que gané la pelea

Equipo de Periodistas

Marzo 30, 2024 12:15 PM

La boxeadora nicaraguense costarricense Yokasta Valle Álvarez, de 31 años, perdió según los jueces la pelea de unificación en las 105 libras, ante la boxeadora mexicana estadounidense Seniesa Estrada, en Glendale, Arizona.

Yokasta Valle perdió por decisión unánime pero la afición abucheó el resultado por no estar de acuerdo con los jueces, mientras Valle dijo que desea una revancha ante Estrada, lo antes posible.

"Me siento triste, es una pérdida, por más que uno sepa que ganó la pelea. Me gané al público que para mi es más importante que los títulos , la gente la abuchó y gritaron por mi, me ha costado y estoy feliz por toda la gente que me apoya”, dijo Valle, luchando por no derramar lágrimas.

Al finalizar la pelea ante Estrada, Yokasta Valle necesitó de ocho puntadas para cerrar una herida sobre su ceja, por un cabezazo de su rival en el primer round. La boxeadora nica-costarricense y su entrenadora, Gloria Alvarado, consideran que Estrada cabeceó intencionalmente.

“Sí, ello lo hizo intencional”, aseguró la boxeadora, quien perdió en las tarjetas, 97-93 de manera unánime.

Ahora el equipo de trabajo de Valle buscará una revancha contra Estrada, pero esto se debe discutir entre los manejadores de cada una de las boxeadoras.

En su cuenta de Instagram, la peleadora dijo "Costa Rica, Latinoamérica entera gracias, me siento triste obviamente perdí la pelea, donde los jueces me vieron perder, pero voy a seguir hacia adelante. Gracias", dijo en un breve video a través de la red social.

Mientras sus seguidores no dudaron en apoyarla con mensajes "¡No perdiste… todos lo vimos! Solo los jueces en su cabeza pudieron dar ese veredicto, ya sabrán ellos xq… el mundo sabe que sos la campeona", escribió una internauta.

"Usted no perdió nada se la robaron. Sos la campeona indiscutible", escribió otra seguidora.

Yokasta Valle es una boxeadora nacida en Nicaragua pero creció en Costa Rica y ese país le abrió las puertas al boxeo profesional. La pugilista no perdía desde hace seis años.