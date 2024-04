Yokasta Valle busca revancha con la campeona Seniesa Estrada

Equipo de Periodistas

La boxeadora nicaragüense-costarricense Yokasta Valle afirmó este viernes que espera concretar una revancha contra la campeona estadounidense Seniesa Estrada, con quien perdió el pasado 29 de marzo sus dos títulos mundiales de las 105 libras.

"Hay campeona para rato", afirmó Valle en una conferencia de prensa en la que añadió que antes de volver a los entrenamientos aún le faltan unos días para recuperarse de un corte en su ceja derecha causado por un cabezazo de Estrada.

El objetivo de Valle es que Estrada acepte una pelea de revancha que se diputaría el 13 de julio próximo en el Estadio Nacional de San José, donde aspira a que 35.000 personas llenen el recinto.

"Yo como atleta soy la que más me exijo y perdí. Perdí mis títulos, estaba triste, casi no dormía. Son cosas que pasan. Pero todos vieron la pelea y que me sigan llamando la campeona es muy bonito, me siento privilegiada y muy feliz. Eso me motiva para seguir entrenando fuerte y convertirme de nuevo en la campeona", expresó Valle.

La nacida en la ciudad nicaragüense de Matagalpa, aseguró que va a seguir entrenando con toda la motivación para recuperar los cinturones.

En el combate del pasado 29 en Glendale (Arizona, EE.UU.), Estrada sumó a los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) los de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostentaba Valle.

Por su parte, Mario Vega, promotor de la costarricense, afirmó que las organizaciones de boxeo están revisando la pelea y se mostró confiado en que ordenarán la revancha.

"Creo que va a ser una mandatoria directa, lo que quiere decir que Seniesa estaría obligada a pelear con Yoka", concluyó.

Tanto Valle como Vega, quienes aseguran que la pelea la ganó la centroamericana a pesar del fallo unánime de los jueces, explicaron que están trabajando con la promotora Golden Boy, del exboxeador Óscar de La Hoya, con el fin de concretar la pelea en Costa Rica.