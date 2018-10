Cristiano: La acusación por violación no es una distracción

Cristiano Ronaldo habló sobre la acusación por violación, el lunes, durante una conferencia de prensa de cara al encuentro de Champions League entre la Juventus y el Manchester United.

Ronaldo habló públicamente sobre la investigación reabierta por la policía de Las Vegas por una demanda de 2009 que involucra a Kathryn Mayorga, quien señala que fue violada por el futbolista portugés, diciendo: "La verdad siempre está en primer lugar".

El lunes fue la primera vez en que Ronaldo habló formalmente de las acusaciones desde que hizo una declaración, vía Twitter, el 3 de octubre, en la que niega "firmemente" las acusaciones y llama al delito de violación "un crimen abominable que va contra cualquier cosa que yo soy y en la que crea".

El abogado de Ronaldo, radicado en Las Vegas, Peter S. Christiansen, reconoció a principios de este mes que Ronaldo y Mayorga firmaron un acuerdo de confidencialidad en 2010, un año después de que se presentó la denuncia.

El lunes, Ronaldo respondió a los cuestionamientos sobre el caso.

"Soy un hombre feliz", dijo Ronaldo.

"Si no me equivoco, hicimos la declaración hace dos semanas. Estoy contento, por supuesto, no voy a mentir en esta situación, estoy muy contento.

"Mis abogados tienen confianza y, por supuesto, yo también.

"Lo más importante es que disfruto el futbol, disfuto mi vida. Para el resto, tengo gente que se encarga de mi vida. Por supuesto, la verdad siempre viene en primer lugar. Así que estoy bien.

"Sé que soy un ejemplo. Lo sé, ciento por ciento. Dentro y fuera de la cancha. Así que siempre sonrío, soy un hombre feliz, bendecido por jugar en un equipo fantástico, tengo una familia fantástica, tengo cuatro hijos, estoy sano.

"Tengo todo. Así que, el resto no interfiere conmigo. Estoy muy, muy bien".

Al principio de la conferencia, Ronaldo evitó una pregunta sobre el Real Madrid que ha tenido problemas esta temporada desde su partida a Italia.

"No quiero comparar a la Juve y al Real, ambos son equipos fantásticos", dijo. "Éste es un nuevo capítulo en mi vida. Éste no es el momento de hablar de otros clubes. Las críticas de otros equipos no me interesan y no soy la persona indicada para hablar de ello".

Lo que sí hizo, sin embargo, fue hablar a fondo de otro de sus equipos, el United, de cara a su regreso a Old Trafford por primera vez desde 2013.

Dijo que no celebrará si anota tras negarse a hacerlo cuando marcó gol para el Real Madrid en ronda de octavos de la Champions League en el estadio, hace cinco años.

"Es especial para mí regresar a Manchester", dijo Ronaldo.

"Aquí tengo muchos recuerdos de victoras y cariño, en particular, con Sir Alex Ferguson, a quien le envío un gran abrazo. Es una persona que me ayudó mucho".

Cristiano Ronaldo también fue cuestionado sobre la controversia que rodea al Trofeo Puskas al mejor gol de la temporada.

Su espectacular cabezazo para el Real Madrid contra la Juventus fue menospreciado en favor de un gol de Mo Salah, pero Ronaldo insisitó en que no se preocupa por ello.

"Pienso que no es lo más importante", dijo.

"No estoy obsesionado con los premios individuales. Tengo que concentrarme.

"Los dos últimos meses con la Juve han sido espectaculares. Disfruto mucho de jugar aquí. Todo va bien, el equipo es fantástico.

"Los premios no significan todo para mí. Ayudan y son buenos, pero no son una obsesión. Gano muchos trofeos así que no hay problema".

Por Rob Dawson