La gala del Balón de Oro de 2018 convirtió a Ada Hegerberg en la primera de la historia en recibir este preciado galardón en categoría femenina.

La jugadora de 23 años se impuso en una nueva categoría a la que también estaban nominadas la brasileña Marta, del Orlando estadounidense, y la holandesa del Barcelona Lieke Martens, además de seis compañeras suyas del Lyon, ganador de las tres últimas Copas de Europa.

"Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", dijo la jugadora.

También agradeció a "France Football", organizador del Balón de Oro, que haya creado una categoría femenina. "Es muy importante para nosotras", aseguró.

"Quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: creed en vosotras, no os paréis nunca", dijo.

Momento incómodo

Cuando la noruega Ada Hegerberg fue anunciada como la mejor jugadora del planeta, imponiéndose sobre otras 14 futbolistas, el DJ francés Martin Solveig le propuso unirse a la fiesta de una manera desafortunada.

"Sabes hacer twerking", dijo el DJ a la delantera del Olympique de Lyon, quien puso una sonrisa incómoda y respondió con un contundente "no".

Luego de la polémica, Hegerberg explicó en una entrevista que Solveig se disculpó luego de la ceremonia, pero que ella en ningún momento se sintió ofendida. Incuso contó que toma clases de baile pero que entendió que ésta no era una ocasión para realizar movimientos de esta clase: "Creo que su actitud no fue sexista, lamento que mucha gente crea eso, pero a mi no se me cruzó por la mente. Hay muchos otros problemas más graves si hablamos de comportamiento sexistas".

En la ceremonia celebrada en París, Luka Modric ganó el Balón de Oro y Lionel Messiquedó quinto, su peor ubicación en 12 años. El croata sumó 753 puntos, Cristiano Ronaldo 476 y Antoine Griezmann, quien cerró el podio, 414. Cuarto fue Kylian Mbappé, la joven promesa francesa, con 347 y quinto se posicionó el argentino del Barcelona, con 280.