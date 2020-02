Lionel Messi estalló contra dirigencia del Barcelona tras los dichos de Abidal

El capitán argentino le contestó al secretario deportivo del club, quien había señalado que varios futbolsitas estaban disconformes con el entrenador que fue despedido semanas atrás

Este martes, Lionel Messi criticó por primera vez a la dirigencia del Barcelona en medio de las negociaciones por su contrato y tras las declaraciones de Eric Abidal, secretario deportivo del club, quien había responsabilizado al plantel por la salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica.

En diálogo con el sitio catalán Sport, el ex futbolista francés había declarado sobre el entrenador que fue despedido en enero de este año: “Nuestro departamento debe tener los deberes hechos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Empezamos el trabajo del entrenador durante mi primer verano. Buscamos información y, después, el presidente tomó la decisión de renovarle. Lo asumimos porque era una decisión de club, pero ya vimos que el problema no era de resultado sino que era a nivel interno. Nunca es fácil tomar esa decisión, pero después del clásico del 18 de diciembre comenzamos a concretar más en su salida”.

El ahora dirigente dejó en claro que la cúpula del Barcelona tomó la decisión de sacar a Valverde del club porque entendía que el plantel no estaba conforme con su trabajo: “Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”. En este marco, Lionel Messi, capitán del equipo, publicó en Instagram un comunicado breve para contestarle a Abidal. “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

Ernesto Valverde se despidió del club el 13 de enero de este año, pero la presencia del Txingurri había comenzado a ser cuestionada después de que su equipo cayera de una forma impensada ante el Liverpool por las semifinales de la Champions League 2018-2019, cuando el elenco culé dilapidó el 3-0 a favor que había conseguido en la ida y se despidió con un 4-0 en contra.

Su salida se hizo realidad luego de empatar 2-2 en el clásico ante el Espanyol y tras quedar eliminado de la Supercopa de España en las semifinales ante el Atlético Madrid en Arabia Saudita. En su lugar, fue anunciado ese mismo día Quique Setién, de 61 años, admirador de Josep Guardiola y de Johan Cruyff.

“Quique era ADN, la ilusión de trabajar y detalles de jugadores que no juegan mucho y se sienten parte del grupo. La comunicación debe fluir y esto hace que el equipo se una y compita mejor”, señaló Abidal en la misma entrevista sobre el nuevo DT. Este cortocircuito entre Messi y Abidal es una señal de alarma para el Barcelona ya que el delantero argentino se encuentra negociando su renovación de contrato. El vínculo termina el 1 de junio de 2021 y, según parece, La Pulga pretende extenderlo por un años más, aunque desde la dirigencia quieren que la firma dure al menos por dos temporadas.