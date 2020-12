Ruth Blass es oriunda de la ciudad de Masatepe

Ruth Blass es una nicaragüense exiliada en Costa Rica y con sus manos elabora adornos navideños, le da vida a uno de los pasajes bíblicos más importantes, como es el nacimiento de Jesús.

“Hay algunos nacimientos con todas las figuritas, María, José, el niño, la mula, el buey y hasta los reyes magos” expresa Blass.

Con mucho cuidado y dedicación Ruth crea desde su modesta casa en un sector de la capital costarricense adornos navideños muy propios de esta época de paz y bien, como parte de su emprendimiento que inició una vez que se exilió en este país.

“También estoy elaborando cojines navideños, también estoy haciendo unos santas y ángeles de los conos de los hilos, todo de reciclaje, elaboró también bisuterías como aretes de madera y de porcelana, todo alusivo a la navidad” señala esta emprendedora.

Elaborar estos adornos navideños lleva tiempo suficiente pero sobre todo paciencia y empeño.

“El nacimiento tejido lleva su complejidad, además yo soy muy detallista, un nacimiento pude llevarme dos o tres días, según las figuras que el cliente quiera, hace poco un cliente me pidió un nacimiento completo que llevaba 14 figuras y me llevo un mes terminarlo”

Ruth Blass es oriunda de la ciudad de Masatepe y desde hace dos años y medio se exilió junto a sus dos hijos en Costa Rica por el asedio y la persecución de la dictadura.

“Esto sirve como una terapia, además de un ingreso para la familia y por lo menos desde este punto de vista me integró a la navidad, aunque no como lo deseara porque lo importante de la navidad es estar con la familia, pero no tengo a toda mi familia reunida, pero esta es una manera de desestresarme y de lograr pasar esta época del año tan linda” dijo Blass.

