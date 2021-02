Bancos privados recurrirían de amparo contra ley que los aísla del sistema financiero internacional, todo por proteger a sancionados

Ayer martes entró en vigencia la Ley de Reforma y Adición a la Ley N° 842, “Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias”, la cual pone en riesgo el sistema financiero nacional. El economista Maykell Marenco lamenta que la Asamblea Nacional no escuchó al sector privado y banca comercial que alertó sobre afectaciones a la imagen país.

La Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) rechazó la Ley de reforma y Adición a la Ley 842 porque transgrede la libertad contractual entre los bancos y clientes. Al respecto, el economista Maykell Marenco expresó que la interpretación de la banca es “válida” y lamenta que el poder legislativo no consideró las preocupaciones del sector financiero.

“El problema es que no ha habido una nota aclaratoria ni por parte de la SIBOIF ni Banco Central, entonces, pese a toda la preocupación que ha generado esto, no ha habido una nota aclaratoria. El poder legislativo y todas las personas que nos representan no se han detenido a considerar esa preocupación, eso es completamente preocupante, porque tenemos un poder legislativo que no está escuchando al sector productivo nacional, un poder legislativo que está legislando para el ejecutivo y no para el pueblo, un poder legislativo que no está considerando el tejido productivo que es quien realmente saca a flote la economía”, manifestó Marenco.

LEER MÁS: Ley de protección a sancionados entra en vigencia, banca en riesgo de quedar aislada

El economista reiteró que esta medida causa “incertidumbre” porque habrá afectaciones en la confianza del sector privado, inversionistas, lo cual repercutirá en las nuevas Inversiones Extranjeras Directas e imagen país.

“Faltaría observar si algunos de los escenarios se materializa y a partir de ahí estaremos observando algunos elementos antes planteados partiendo de la migración de la lista gris a una lista negra, después el tema de las posibles o eventuales sanciones, cierre de corresponsalías y en el peor de los casos aislamiento del sistema financiero internacional, algo que no lo veo a corto plazo, no veo que se materializa en una forma paulatina o abrupta. Sin embargo, la preocupación de la banca comercial y sector privado es válida”, expresó.

Protección a sancionados

En la discusión de la reforma, el diputado Byron Jerez, exdirector de Ingresos, se “destapó” al admitir que la reforma es para proteger a los sancionados por Estados Unidos, amparándose bajo el argumento que la banca nacional no puede cerrar cuentas a terceros, es decir familiares de sancionados.

“Hoy me siento respaldado para decir todo lo que voy a decir, espero que esta ley sea aprobada, los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias. por qué si antes si lo desea sin darle explicación a nadie”, manifestó Jerez, en ese momento.

SEGUIR LEYENDO: COSEP: Sistema financiero puede "desaparecer", tras aprobación de reforma a Ley de Consumidores

El diputado sandinista sancionado Wálmaro Gutiérrez argumentó que la banca nacional no puede decidir ¿quien vive o muere financieramente?.

“Los bancos tienen que notificar, justificar, argumentar, motivar por qué razón le está negando el servicio o le están cancelando el servicio a un usuario, eso es lo que está diciendo la reforma, obvio y aquí no hay que mentir, salvo las excepciones de las leyes de la materia en el combate a la narco actividad y crimen organizado, blanqueo de capitales y el combate al financiamiento de armas de destrucción masiva (...) no pueden decidir quien vive y quien muere en materia financiera en este país, no puede ser, en qué país estaríamos”, manifestó.

Al respecto, el periodista y el candidato presidencial por el Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, aseguró que la banca nacional está en “dos y tres”, pues la bola que lanzó el régimen de Daniel Ortega está viajando del montículo a home a más de 90 millas por hora, es decir que la banca debe decidir si cede a las amenazas de la dictadura.

“Los bancos nacionales están a la espera de las reacciones de sus bancos corresponsales a nivel internacional, desde ya están solicitando las primeras reuniones para abordar el tema. Tampoco es automático, ningún banco está obligado de manera oficiosa a reabrir las cuentas sancionadas. En el ínterin habrá bancos que cederán a las amenazas de la dictadura y otros que no lo harán porque perderían más si los bancos corresponsales en el exterior terminan la relación con ellos. En los próximos días sabremos qué bancos se jugarán su futuro, tanto para por acatar la ley de los sancionados como por no someterse”, escribió Mora en redes sociales.

LEER MÁS: CANATUR y APEN rechazan reforma a Ley del Consumidor por incrementar riesgo país

El periodista indicó que los bancos recurrirán por inconstitucionalidad contra la reforma, la cual requiere ser reglamentada para entrar en vigencia.

“En una reunión que sostuvieron los principales ejecutivos de los bancos privados de Nicaragua decidieron recurrir a lo inmediato de amparo en contra de la ley que podría poner en los próximos días a la banca nicaragüense en la lista negra de los países donde se blanquea el dinero como producto del terrorismo, narcotráfico y corrupción. Aunque la ley, para que entre plenamente necesita ser reglamentada, también se necesita reformar otras leyes que la contradicen. El claro objetivo de la dictadura es el de reabrir sus cuentas sancionadas en los bancos privados del país”, precisó.