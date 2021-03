Cámara de Industria de Nicaragua advierte sobre el desabastecimiento de plástico

Managua, 12 mar (EFE).- La Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) advirtió este viernes del incremento en los precios de productos de plástico superiores al 100 %, con respecto al primer trimestre de 2020, debido a una escasez de materia prima, principalmente por efectos de la pandemia de la covid-19.



Cadin informó que diversos factores internacionales relacionados con la pandemia han provocado "que las materias primas registren alzas sistemáticas superiores al 100 % de sus costos, en comparación al mismo período de hace un año".



"En la medida que la reactivación económica mundial no vaya de la mano de la oferta en materias primas, los precios y falta de disponibilidad continuarán subiendo", explicó.



El vicepresidente de Asociación Nicaragüense de Industriales del Plástico, Eddy Madrigal, confirmó a Efe la cadena de impedimentos que desestabilizó la industria del plástico desde el último trimestre de 2020.

"El primer golpe fue que, a raíz de la pandemia, la industria médica incrementó la compra de insumos, el segundo golpe fue la entrada en cuarentena de los países, tercero, la falta de disponibilidad porque las plantas no arrancan fácil debido a las regulaciones por combustión, después los problemas de logística por falta de contenedores, más la tormenta que paró las petroquímicas de Houston, de las que depende Latinoamérica", explicó Madrigal.



Según el sector industrial de Nicaragua, las fábricas de insumos médicos acaparó el plástico, para elaborar jeringas, mascarillas desechables, envases u otros insumos para enfrentar la covid-19.





INCREMENTOS DEL 120 %



"Lo primero que escaseó fueron las pajillas de plástico, se dejó de producir en noviembre y se reinició en enero, el polipropileno es el mismo material de las mascarillas, también ha habido desabastecimiento de bolsas transparentes, con las que se empacan alimentos y bebidas, pero no ha sido de manera definitiva, pero no escalonada", sostuvo Madrigal.



De acuerdo con Madrigal, desde octubre pasado la industria del plástico nacional ha recurrido a múltiples estrategias para evitar el desabastecimiento, el encarecimiento del producto, el despido de empleados, o la desaparición, pero "hay incrementos de precios del 120 %".



"Y no hay estructura de costos que aguante eso, el límite se nos agotó el año pasado. Si esto no se soluciona en el mediano plazo, va a haber plantas que se van a reducir", alertó.

Según el portal especializado The Plastics Exchange, las materias primas de plástico han incrementado su precio de forma drástica desde mayo pasado, llegando a superar el 100 % en algunos casos.



A los efectos globales se suman los reglamentos tributarios nacionales, altos precios de la energía y combustible, y los retrasos de la aduana nicaragüense, indicó.



Producir con materiales reciclados tampoco es una opción, debido a su limitada cobertura, como bolsas para basura o plástico negro, señaló Madrigal.



Hasta ahora la Asociación Nicaragüense de Industriales del Plástico ve como "inevitable" un incremento en los precios de estos productos, así como los paros al menos parciales de las empresas.



Cadin calificó el alza de los precios de las materias primas y la falta de disponibilidad como un "reto", e indicó que está tomando "medidas de mitigación para afectar lo menos posible al consumidor final".