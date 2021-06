Congresistas presentan Ley bipartidista de Revisión del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua (CAFTA)

18 Congresistas estadounidenses encabezados por María Elvira Salazar y Tom Malinowski presentaron la Ley bipartidista de Revisión del Libre Comercio de Nicaragua, el cual requiere que el Representante Comercial de los Estados Unidos revise el cumplimiento de Nicaragua con el CAFTA-DR dentro de los 60 días.

"Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión", dijo la congresista Salazar y agregó "Matones de Ortega están encarcelando oponentes políticos y violentamente silenciando las voces disidentes”, en referencia a los cuatro aspirantes presidenciales, líderes opositores y empresarios arrestados en las últimas semanas por la sancionada policía sandinista.

“He introducido la Nicaragua Libre Comercio revisión Act porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos mostrar al régimen de Ortega de que no pueden seguir reprimiendo a la gente nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores", manifestó Salazar

Además, Slazar señaló que los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen "perdón" de Dios porque se trata de una estrategia de "tierra arrasada" "tengan toda la seguridad que Ortega y Murillo no se van a quedar impunes primero está la Ley Renacer todo indica que sí también va a ser aprobado en el senado norteamericano entre republicanos y demócratas y está la segunda la Ley Revisión que acabo de presentar que le está pidiendo exigiendo la administración del presidente Joe Biden que revise el estatus del régimen de Ortega como miembro del tratado de libre comercio con los Estados Unidos"

Para la congresista, las dictaduras que reprimen a su pueblo y meten preso a los candidatos presidenciales "no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos comercial con los Estados Unidos no se puede ser dictador y a la misma vez estar en un tratado de libre comercio con este país"

Según la congresista, le preocupa el “agresivo desmantelamiento” de Ortega contra la frágil democracia y las libertades reñidas, por eso llamó al dictador a revertir inmediatamente las detenciones y respetar las leyes y la constitución de Nicaragua.

“No hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense; es por eso que este proyecto de ley exige una revisión inmediata del cumplimiento de Nicaragua con nuestro tratado de libre comercio” dijo el congresista Malinowski.

El TLC República Dominicana-Centroamérica (CAFTA-DR) es un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Los países que componen este acuerdo son el 18º socio comercial más importante de Estados Unidos.