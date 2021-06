Nicaragua entre los 67 países que no cumplen requisitos de transparencia fiscal, según EEUU

11:08 a.m.

Nicaragua es uno de los 67 países en el mundo que "no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal" y no mostró ningún interés en lograr algún progreso significativo, según un informe de transparencia fiscal 2021, elaborado por el Departamento de Estados de EE.UU.

Explican que durante el período de revisión, aunque el presupuesto general de la república aprobado fuera accesible al público "los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los flujos de ingresos y gastos planificados del gobierno".

"Los documentos presupuestarios no se prepararon de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente y el gobierno no desglosó los gastos para apoyar la oficina del presidente. Las grandes empresas estatales importantes no tenían estados financieros auditados a disposición del público" revela este informe.

Otro argumento que destacan para determinar que no hay transparencia fiscal en Nicaragua es que el gasto de la asistencia de Venezuela, no ha sido "contabilizado públicamente" y "esta asistencia no ha sido sujeta a auditoría o supervisión legislativa".

Resaltan que empresas consideradas estatales como ALBANISA, "formada por compañías petroleras de Nicaragua y Venezuela, no han sido objeto de auditoría".

Critican "la entidad fiscalizadora superior no cumplió con las normas internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el gobierno. Los criterios y procedimientos mediante los cuales el gobierno nacional otorga contratos o licencias para la extracción de recursos naturales se definieron en la ley, aunque no está claro si el proceso utilizado en la práctica para otorgar adjudicaciones ha sido compatible con la ley. La información básica sobre premios a la extracción de recursos naturales estaba a disposición del público".

El informe del Departamento de Estado brinda recomendaciones para que Nicaragua mejore la transparencia fiscal, y señalan los siguientes puntos: preparar documentos presupuestarios de acuerdo con principios internacionalmente aceptados; detallando las asignaciones y los ingresos de las empresas estatales; gastos de publicación para apoyar la oficina del presidente; publicar ingresos, gastos y obligaciones de deuda fuera del presupuesto; asegurar que la entidad fiscalizadora superior cumpla con las normas internacionales de independencia; poner a disposición del público informes completos de auditoría para empresas estatales importantes y grandes; realizar una auditoría completa del presupuesto ejecutado por el gobierno; y poner los informes de auditoría a disposición del público en un período de tiempo razonable.