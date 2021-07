Enrique Sáenz: consenso europeo para rastrear "lavado dinero" de Daniel Ortega

El Parlamento Europeo aprobó en la resolución “Situación en Nicaragua” investigar las “operaciones ilícitas” del régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus colaboradores en los países que componen el bloque de la Unión Europea. Para el analista económico, Enrique Sáenz es la primera vez que la Unión Europea adopta una resolución que reconoce el Estado de sitio de facto y pone bajo “lupa” los “tráficos ilícitos” de capitales de la “mafia” en el poder.

La resolución, contempla solicitar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la "coordinación necesaria" con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las "operaciones ilícitas" del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos.

Además, los eurodiputados subrayan que Nicaragua figura en la “lista negra” del GAFI desde octubre de 2020, entre las naciones sospechosas de blanqueo de dinero.

En este sentido, el analista económico, Enrique Sáenz destacó cuatro aspectos importantes, primero la “contundencia” de la resolución adoptada la cual refleja la realidad en Nicaragua, y en segundo lugar, la necesidad de unas elecciones creíbles en el país.

“Es la primera vez que en una instancia internacional de esta envergadura se reconoce que en Nicaragua hay un Estado de sitio de facto, en otras palabras, se reconoce que Ortega anuló de hecho la Constitución, las leyes, los tribunales de justicia (...) segundo aspecto, si no se cumplen estándares internacionales en particular lo que señaló la Asamblea General de la OEA en octubre del 2020 los resultados de las elecciones no serán reconocidos por la Unión Europea”, dijo Sáenz a 100%Noticias.

Lavado de dinero

En un tercer aspecto, el analista valoró positivo que la Unión Europea ponga bajo “lupa” las “operaciones ilícitas” del régimen Ortega Murillo y su círculo de poder, en un contexto de arrestos arbitrarios contra líderes opositores en el país.

“Mientras el grupo en el poder inventan patrañas y acusaciones en contra de los opositores, la Unión Europea reafirma a través del Grupo de Acción Financiera Internacional que el régimen de Ortega, las instituciones de Ortega y los mismos miembros del grupo en el poder desarrollan tráficos ilícitos de capitales, es decir quienes lavan dinero en sumas cuantiosas (...) aquí los lavadores de dinero son los del grupo en el poder”, manifestó el analista.

Como un cuarto aspecto, el economista considera relevante la solicitud a que apliquen sanciones directas a Daniel Ortega “es la primera vez que ocurre (...) esta resolución corresponde a la escalada represiva de Ortega, los cálculos de Ortega de que la comunidad internacional iba a quedarse pasiva frente a su embestida evidentemente se vinieron al piso”, expresó

De igual forma, Héctor Mairena de la agrupación política UNAMOS, dijo que la resolución contra la pareja dictatorial evidencia que son los principales responsables de la situación que vive Nicaragua “apunta a los fondos ilegales que Ortega (...) hay que recordar que en marzo de este año el congreso de los Estados Unidos recibió un informe donde se señalaba que los Ortega Murillo tenían operaciones ilegales que están lavando dinero y qué Nicaragua es absolutamente vulnerable a que se convierta en un centro de lavado porque hay funcionarios del régimen que están involucrados en esos hechos”.