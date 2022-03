Senado de EE. UU. valora revisar el CAFTA ante posiciones de Nicaragua y El Salvador a favor de Rusia

Los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela han mostrado su apoyo a Vladimir Putin. El Salvador se abstuvo de votar en la Asamblea General de la ONU para condenar la invasión de Rusia contra Ucrania.

WASHINGTON DC — El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, consideró este miércoles que los países latinoamericanos que se inclinan a apoyar a Rusia en la invasión contra Ucrania deberían "enfrentar sus consecuencias", entre ellas, dijo, una posible revisión del CAFTA.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), es el acuerdo comercial que según Menéndez debe entrar a un proceso de revisión porque es claro que tal acuerdo no solo está supeditado a aspectos comerciales sino de otros derechos puntuales.

“Tenemos que mirar los Tratados de Libre Comercio porque son tratados no solo basados en un carácter comercial, sino con referencia respeto de valores puntuales que no existen en Nicaragua, están en gran riesgo en El Salvador, así que vamos a tener que reconsiderar eso y la política nuestra en general hacia esos países”, dijo el senador durante una intervención con los medios el miércoles.

Entre los principios del acuerdo comercial se destaca: “Respetar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC), así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de integración y cooperación”, según el documento del tratado.

El CAFTA pasó por varias etapas de negociación y fue presentando en enero de 2003 en Washington DC, pero entró en vigencia de forma escalonada para los países centroamericanos desde 2006, luego de ser aprobado y ratificado por cada país participante.

En Latinoamérica prima el apoyo a Ucrania

A criterio del demócrata Menéndez, luego del voto este mediodía del pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde estos países sentaron su postura de "apoyo" a Rusia, en contraposición a la condena de la gran mayoría de países del mundo y latinoamericanos que apoyan la democracia y la libertad de Ucrania.

“No me sorprende que Venezuela, Nicaragua y otros países se han alineado con Rusia, ahora eso tiene una consecuencia. No es porque ellos no tengan el derecho a definirse con quién quieren ir, pero es lo que están haciendo adentro de sus propios países, lo que no es aceptable en el orden internacional”, dijo.

Porque “dictadores se afinan a dictadores”, y si hay mandatarios en la región que se “inclinan a reprimir a sus propios pueblos es claro que están dispuestos a reprimir otros pueblos también”, acuso el senador demócrata en la cabeza de los asuntos exteriores desde el Senado.

En El Salvador, opositores de Nayib Bukele han reaccionado en contra de la decisión de abstenerse en la votación de la Asamblea General. El experto en relaciones internacionales, Napoleón Campos, dijo en redes sociales que “el nombre de El Salvador queda por los suelos. Me cuesta creerlo”.

El experto agregó que la orden de Bukele a su representante ante la ONU para abstenerse a votar “a favor de la resolución de la Asamblea General condenando la agresión cobarde de Putin contra Ucrania”, es un llamado a la ciudadanía salvadoreña.

De los países latinoamericanos solo Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Bolivia se abstuvieron de condenar el ataque que ha dejado según fuentes oficiales de Ucrania al menos 2.000 civiles muertos en siete días de ataques aéreos y terrestres contra el país miembro de la Unión Europea.

Los gobiernos de los países centroamericanos no han expresado opiniones adicionales para reforzar su postura al voto de abstención emitido este día en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.