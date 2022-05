Economía de Nicaragua crecerá de 4 % a 5 % en 2022, según el Banco Central

11:41 a.m.

Managua, 12 may (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua subirá entre un 4 % y un 5 % en 2022, el segundo año seguido de crecimiento después de tres años de cerrar con saldo rojo, según un informe divulgado este jueves por el Banco Central nicaragüense.



"Tomando en cuenta el entorno externo mixto para nuestra economía y la evolución positiva de la actividad económica doméstica en los primeros meses de 2022, el Banco Central estima que la economía nicaragüense crecerá en 2022 en un rango de entre 4 % a un 5 %", señaló el banco emisor del Estado en un informe sobre el "Estado de la Economía y Perspectivas" a mayo 2022.

En tanto, la inflación cerrará entre un 6 % y 7 %, "como resultado, sobre todo, del traspaso de los precios internacionales a los precios domésticos", indicó.



La entidad monetaria anotó que "la inflación continúa siendo presionada al alza por factores externos, relacionados con el continuo aumento de la inflación internacional debido a la persistencia de las restricciones de oferta asociadas a la pandemia, el choque geopolítico del conflicto en Ucrania y los confinamientos en China".



En ese contexto, la inflación nacional alcanzó 9,95 % en variación interanual a abril de 2022, detalló.

EXPORTACIONES, REMESAS Y CONFLICTO EN UCRANIA

En cuanto al desempeño económico, el Banco Central explicó que, en general, "atraviesa por una etapa de dinamismo, favorecido por condiciones internas y externas relativamente favorables, en particular, por la disminución de las afectaciones de la emergencia sanitaria" causada por la pandemia de la covid-19.



Resaltó, además, que se ha incrementado la demanda externa, lo que ha permitido un aumento de las exportaciones y flujos externos en general.



Los flujos externos del primer trimestre de 2022 continuaron siendo favorecidos por el contexto internacional, en particular, las exportaciones y las remesas familiares, subrayó.



No obstante, el banco emisor del Estado anotó que "el entorno derivado del contexto internacional presenta nuevos desafíos".



El Banco Central consideró "que los principales riesgos macroeconómicos para la economía nicaragüense estarán asociados a los efectos del entorno geopolítico actual, el mayor endurecimiento de las condiciones financieras globales y a la evolución de la covid-19 y sus variantes".



La economía de Nicaragua creció un 10,3 % en 2021, el primer año de crecimiento después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, según el Banco Central.

La economía nicaragüense se había contraído en un promedio de -3,03 % anual en el período 2018-2020.



El PIB decreció un 2,0 % en 2020, producto de la pandemia de la covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de ese año, según la autoridad monetaria.



En 2019 cayó un 3,7 % y un 3,4 % en 2018, por la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace 49 meses, de acuerdo con el emisor.