Gremio azucarero incrementará sus costos de producción por efecto del huracán Julia

Pese a estos daños esperan que la zafra 2022-2023 no se vea tan afectada como en los huracanes de Eta e Iota ocurridos hace dos años

Los daños parciales provocados en la infraestructura de los ingenios San Antonio, Monte Rosa, Casur y Montelimar, y caminos y puentes a causa del huracán Julia incrementarán los costos de producción, según el reporte preliminar de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA).

Julia fue degradada a tormenta tropical tras tocar tierra en Nicaragua y sus efectos continúan con suelos saturados en distintos puntos del territorio nacional alcanzando algunos rubros como la zafra azucarera.

“Según el reporte preliminar que tengo de los cuatro ingenios indican que en ingenios como Casur se recibieron de 50 a 200 milímetros de agua, los mayores daños fueron zonas cercanas a Nandaime y Montelimar que es de suelo pesado y toma más tiempo de secado, pero los ingenios han hecho infraestructuras que les ayuda a sacar el exceso de agua”, dijo Mario Amador, en declaraciones brindadas a la televisora Vos TV.

Como huracán Julia ingresó al país la madrugada del 9 de octubre, pero abandonó el país en horas de la noche convertido en tormenta tropical por la zona de occidente. Algunos cultivos de caña se doblaron por los fuertes vientos, sin embargo, se prevé que entre 3 y 4 días retomen su posición normal y continúe su ciclo productivo.

En este sentido, el gerente general de CNPA manifestó que en los ingenios chinandeganos de San Antonio y Monte Rosa, los fuertes vientos y las precipitaciones afectaron parcialmente la industria y las plantaciones.

“Si hay algunos daños menores en infraestructura, en algunas bodegas, techos arrancados de equipos de casetas de bombeo, accesos, pero no hay mayores daños que nos vaya a afectar más que en los incrementos de los costos, porque hay que reparar caminos, limpiar cauces, canales de riego y de drenaje, así como las represas de los ingenios para evitar que se rompan; esto incrementa costos, aún no sabemos en qué porcentaje, pero no es algo significativo”, dijo Mario Amador.

Uno de los aspectos negativos es que la planta deja de acumular azúcar y con el que ya cuentan la depositan en el proceso de recuperación de energía perdida, explicó Amador.

“Posiblemente, tengamos un poco menos de azúcar en caña que recibamos en las primeras semanas de noviembre, pero posteriormente tendremos números más normales, es decir, un resultado de 215 libras de azúcar por tonelada de caña o un poco más inclusive, esperemos que no tener otra tormenta fuerte en el resto del mes de octubre”, dijo este dirigente azucarero.

Mario Amador se muestra optimista y señala que los daños causados por Julia no afectarán la zafra 2022-2023 que iniciará este noviembre y es cuando realmente se podrá realizar una evaluación precisa.

Este sector espera alcanzar una producción cercana a los 17 millones 500 mil quintales de azúcar como el anterior período pasado.