Sube precio del huevo y otros productos de canasta básica en Nicaragua

Mientras el presidente del Indec asegura que hay “sobreproducción” de huevos, el comerciante Juan Caldera señala que este producto escasea y encarece en los mercados del país

La cajilla de huevo ya supera los 160 córdobas y el tamaño jumbo alcanza los 200 córdobas en los distintos mercados populares de Nicaragua, sin embargo, para Marvin Pomares, presidente del del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor (INDEC) estos precios son exorbitante.

“Nos están metiendo la mano al bolsillo con los precios del huevo y quien paga los platos rotos son los consumidores”, refirió Pomares quien añadió que en los últimos cinco años este producto no había tenido ese incremento.

“Se especula con los frijoles, con el queso, con el aceite y ahora lo estamos viendo con el huevo que ya la gente no puede ni comprar una cajilla porque es demasiado caro”, dice.

En este sentido, Marvin Pomares refirió que los productores si obtienen ganancias porque en caso contrario estarían fuera del negocio. “Hay mucha especulación porque hay sobreproducción y no hay escasez de huevo”, agrega Pomares.

Señala que le corresponde al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio detener la especulación con las leyes. “Hay que detener la especulación, así como se detuvo el contrabando de huevos que venía de Honduras”, dice.

Comerciante habla de escasez

“Huevo escasea en los mercados y altos precios prevalecen en momentos muy pero muy difíciles de nuestros clientes, no veo una alternativa a corto ni a mediano plazo, estamos jodidos 170 una cajilla de huevos, esto está de pegar grito”, escribió el comerciante de pollo y productos avícolas, Juan Caldera que en años anteriores comercializaba huevos desde Honduras en Nicaragua.

Productores responden

Por su parte, algunos productores manifiestan que hace dos años los costos de insumos agrícolas tenían un valor inferior.

Los fertilizantes y abonos que eran comprados en 600 córdobas hoy tienen un valor de 2,400 córdobas.

Además, precisan que la mano de obra se ha encarecido, porque anteriormente los operarios trabajaban por un costo de 200 córdobas diario, ahora no se encuentra asistencia por menos de 300 córdobas.

“Yo escucho la queja del queso todos los días, pero la ciudad no sabe lo mucho que cuesta en el campo producir. Antes yo compraba una paca de sal en 30 córdobas ahora nos cuesta casi 100 córdobas”, dice un pequeño productor.

Agrega que la gente que no produce ignora las dificultades de este gremio que además es consumidor y productor.

“A nosotros no nos queda nada, la única ganancia es medio comer, pero no crea que nos queda para almacenar dinero porque ahora 10 mil córdobas no es nada y a penas le da para cercar dos potreros”, dice.

Papel higiénico más caro

En tanto, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) confirmó que entre los productos de uso en el hogar que incrementaron su precio se encuentran el papel higiénico que se cotizaban en 18.25 la unidad y aumentó 1.84%, mientras que el jabón que mantenía un precio de 24.35 experimentó un aumento de 1.85% en el mes de octubre.