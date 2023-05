Conozca la moneda más cara de Nicaragua: adquirirla cuesta 130 mil córdobas

7 a.m.

El Banco Central de Nicaragua vende monedas y billetes de colección

En el sitio web del Banco Central de Nicaragua (BCN) se encuentra la sección de Numismática, en la cual la casa rectora de la economía nacional ofrece las monedas conmemorativas y billetes de colección las cuales tienen precios variados, para la más cara es la del centenario de Rubén Darío, valuada en 130,727.00 córdobas.

La moneda en cuestión fue acuñada en 1967 y tiene un valor facial de 50 córdobas, es decir que ese es el valor que le asignaron los encargados de emitirla. La casa acuñadora es Huguenin Le Locle, Suiza. Su peso es de 35.5 gramos y está hecha de oro.

La segunda moneda más cara es la Moneda Conmemorativa - 50 Aniversario del BCN, acuñada en el año 2010 y se vende a un precio de 95,852.00 córdobas. Su peso es de 31 gramos, tiene un diámetro 35 mm y está hecha de oro.

La Moneda Conmemorativa al Centenario de la Muerte del Poeta Rubén Darío, acuñada en el año 2016 es la tercera moneda que se vende a mayor costo, con un precio de 94, 812.00 y también fue elaborada en oro.

Lea más: Banco Central de Nicaragua prevé un "desempeño positivo duradero" de la economía

El recorrido nos lleva hasta una moneda que se ofrece en el Banco Central de Nicaragua por 93,407.00 córdobas y es la Moneda Conmemorativa - Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, la cual acuñaron en el año 2021.

La Moneda Conmemorativa del 40 Aniversario del Banco Central de Nicaragua, acuñada en el año 2000 cuesta 89,784.00 córdobas, mientras que la Moneda Conmemorativa del 60 Aniversario del BCN, acuñada en el 2020 se vende por 88,606.00 córdobas.

Cabe destacar que las monedas más caras son las relacionadas con el poeta Rubén Darío y las de aniversario del Banco Central de Nicaragua, sin embargo, también está entre las más valuadas la Conmemorativa del I Aniversario de la Revolución Popular Sandinista – Año 1980. A diferencia de la mayoría de monedas valiosas que fueron acuñadas por Huguenin Le Locle, esta fue acuñada por la Casa de la Moneda de Cuba.

Numismático anhela la moneda de Darío

Erick, quien prefiere omitir su apellido, es un numismático que desde hace 45 años colecciona monedas y billetes, sin embargo, reconoce que no posee ni una sola moneda de colección del Banco Central de Nicaragua, porque son muy costosas.

“Yo he armado mi colección con mucho esfuerzo y tengo billetes desde la época de Somoza, pero ninguno es de colección del banco, sino que yo los he ido guardando y a mis nietos y los chavalos de la cuadra les enseño cómo eran las monedas y los billetes de antes”, comparte.

Asimismo, este señor asegura que, de todas las monedas, a él le gustaría tener las relacionadas con Rubén Darío, porque gusta mucho de su poesía.

“Mi sueño es comprar al menos una de esa moneda. Cuando me jubilé pensé en hacerlo, pero mi esposa me dijo que era una locura, porque en ese entonces valía menos y se me iba toda mi liquidación”, compartió.