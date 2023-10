El sistema MIR “es limitado, no tiene mucho peso económico y mucho menos financiero”, dice Manuel Orozco

Manuel Orozco, analista y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, asegura que el sistema de pago ruso MIR, es un “sistema de reciclaje” que utilizan algunos países para esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

La semana pasada se conoció que Nicaragua estudia implementar este sistema, el ministro de Hacienda y Crédito Público del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Iván Acosta, dijo que dicho sistema es “para neutralizar y derrotar las agresiones financieras estadounidenses”.

Sin embargo, el analista Manuel Orozco explicó que el sistema MIR “es un mecanismo de intermediación entre represores”, por lo cual es un “sistema de reciclaje”.

“Es un sistema de pagos ruso que funciona entre sistemas de tarjetas de pago y es exclusivamente cerrado entre el uso de tarjetas dentro de Rusia con seis países, incluidos Cuba y Venezuela” explicó Orozco en el Programa Cuestión de Poder de NTN24.

El especialista explicó que este sistema de pagos utiliza el rubro como moneda de cambio en las transacciones, por lo cual tiene poca influencia y peso a nivel global.

“Ellos predominantemente tratan de utilizar el mecanismo para resolver la salida de Visa y MasterCard de Rusia y han emitido 100 millones de tarjetas que tienen muy poco uso. Ha contribuido, en gran parte, a tratar de mitigar un poco la crisis financiera de Rusia. Sin embargo, tienen poco influencia y poco peso a nivel global”, indicó.

En el caso particular de Nicaragua, el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, señala que el régimen sandinista evalúa implementar este sistema entre los funcionarios e instituciones sancionadas.

“Tratan de utilizar el sistema MIR como una caja de compensación de pagos para transacciones que se realicen dentro de aquellas instituciones sancionadas, por ejemplo, las empresas de distribución de gasolina que están sancionadas así como también algunos otros negocios que globalmente no pueden operar entonces ellos tratan de ver cómo se apalancan en MIR para realizar transacciones, obviamente estamos en una economía global de mercado en donde todo depende de la oferta, pero también de la demanda, si hay demanda para utilizar el sistema de pagos, MIR pero estas tarjetas no tienen ningún valor de uso fuera del contexto”, explicó.

Al mismo tiempo, Orozco fue enfático en afirmar que no ve en la sociedad nicaragüense “que eso tenga un valor de uso”. En ese sentido, proyectó que posiblemente lo ignoren.

“Yo no veo alguna sociedad nicaragüense en donde realmente eso tenga un valor de uso y mantienen que los nicaragüenses van a optar por ignorarla”, dijo el analista.

Ortega no ha tocado el sistema bancario nacional

Por otro lado, el analista Manuel Orozco señaló que Daniel Ortega ha sido muy estratégico en el tipo de represión que utiliza contra el sector privado, por lo cual se mantiene en el sistema bancario nacional porque sabe que Nicaragua funciona en ese contexto.

“Utiliza la extorsión tributaria de forma pareja y sanciona o ataca a empresas nacionales que no tienen un vínculo directo con la economía internacional, entonces, no ha tocado bancario nacional por la corresponsalía bancaria, no ha tocado el pago de remesas, este año Nicaragua va a depender en un 33% de las remesas, es decir 5.000 millones de dólares van a entrar a Nicaragua y van a apoyar de alguna manera la sostenibilidad económica del régimen”.

Agrega que “tampoco ha tocado todo lo relacionado con las exportaciones y las importaciones, el comercio internacional de Nicaragua no lo ha tocado Daniel Ortega, entonces los mecanismos de pago como Visa y Mastercard se mantienen presentes y activos porque Daniel Ortega sabe que su economía funciona dentro de ese contexto de una forma que lo beneficia a el oportunisticamente”.

Reiteró que el sistema MIR es un sistema de reciclaje que no tiene un efecto de generación de riqueza fuera del entorno en el que está operando.

“Por ejemplo zanzibar puede hacer operaciones comerciales con otra empresa sancionada dentro del sistema MIR pero entre los dos realmente hay un desgaste económico hasta cierto punto es que resolver haciendo otras transacciones por efectivo fuera del sistema y entonces te va reduciendo el margen de operación dentro del sistema MIR, el beneficio es limitado no tiene realmente mucho peso económico y mucho menos financiero pero es un ruido político”.

También explicó que dicho sistema tiene una “puerta trasera” para de sortear las sanciones económicas “por ejemplo, uno de los bancos más importantes que tenía realmente el dinero Bancorp, tenía más de 500 millones de dólares en efectivo que tuvo que sacar del sistema financiero internacional y lo tiene guardado”.

“Entonces han estado soltando dinero en la medida que pueden hacerlo efectivo y hacer transacciones económicas en efectivo, mediante MIR ellos podrían invertir en Nicaragua ese dinero que tenía de Bancorp dinero predominantemente de Petrocaribe, podrían estar reciclando ese dinero para ejecutar sus operaciones ahora dentro de eso vos, podrías tratar de lavar dinero, es decir de convertir esa transacciones en dólares, pues está difícil, pero es probable”, continuó.