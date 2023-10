Las remesas enviadas hacia Nicaragua en el mes de julio de 2023, superaron con creces las enviadas en el mismo mes del año pasado. Así lo confirmó un comunicado del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicado este viernes.

A través del Banco Central, la dictadura monitorea el comportamiento de las remesas, las que significan un alivio para las familias que apenas sobreviven con sus salarios, pensiones, incluso para la masa de desempleados y trabajadores informales que tiene el país.

Según las estadísticas de Remesas, en el mes de julio totalizaron 408.9 millones de dólares, siendo superiores en 49.0 por ciento al monto registrado en igual mes del año pasado que totalizaron US$ 274.4 millones.

“Del total de las remesas recibidas en el mes, el 82.9 por ciento provino de Estados Unidos (U$ 338.8 millones), 6.8 por ciento de Costa Rica (US$ 27.9 millones), 6.1 por ciento de España (US$ 25.0 millones), 1.1 por ciento de Panamá (US$ 4.5 millones) y 0.8 por ciento de Canadá (US$ 3.4 millones), que en conjunto representaron el 97.7 por ciento del total”, reza el comunicado institucional.

En términos acumulados al mes de julio, las remesas sumaron 2,623.9 millones de dólares, para un aumento de 57.1 por ciento (US$953.3 millones adicionales) en comparación a las registradas en igual período de 2022 (US$1,670.6 millones).

Más remesas de Estados Unidos, menos de Panamá

Según el comunicado del Banco Central, este mes de julio ingresaron al país 917.6 millones de dólares más, procedentes de Estados Unidos, 74.0 por ciento más que el mismo mes del año pasado. Mientras del vecino Costa Rica, el monto incrementó en 31.5 millones de dólares, 20.5 % más comparado con el mismo período.

El mismo comunicado informó que las remesas procedentes de España y de otros países centroamericanos disminuyeron notablemente. En el caso de Panamá los migrantes enviaron -14.0% y de El Salvador -7.5% . En el caso de España la reducción es de -0.4%.