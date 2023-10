Piero Coen Ubilla en la lista de empresarios más influyentes, pero Ortega lo acusa de “traición a la patria”

El reconocimiento a Piero Coen como uno de los más influyentes en América Latina, también demuestra que lo que diga el régimen sobre él, no tiene eco a nivel internacional, destacan analistas

11:09 AM

Piero Coen Ubilla es un traidor de la patria para el régimen de Daniel Ortega, pero internacionalmente figura en la distinguida lista de las 500 personas más influyentes de América Latina.

El Grupo Coen informó que su presidente ejecutivo del consorcio “fue incluido en la prominente lista por el Comité Editorial de la revista Bloomberg Línea”.

“La selección se hizo luego de analizar 20 países de la región, y tomando en cuenta varios sectores entre financieros, artísticos, científicos y deportivos”, informó el Grupo.

Coen Ubilla tiene un lugar en la lista gracias a la variedad de mercados analizados, “nuestro presidente ejecutivo figura al lado de personalidades del espectáculo, del deporte, y líderes empresariales”, aseguran.

El Comité Editorial de la revista Bloomberg Línea, tomó en cuenta factores como la creación de empleos en sus países de influencia, innovación e inversiones que logran actividades económicas relevantes en la región.

Acusado de traición a la patria por dictadura

El 27 de marzo la fiscal sandinista Andrea del Carmen Salas Gómez, acusó a Coen de “traición a la patria” y en un juicio exprés del que nunca fue notificado, lo condenaron, lo despojaron de la nacionalidad y ordenaron confiscar sus bienes.

El empresario expresó que a pesar de las confiscaciones de sus propiedades y negocios, seguirá trabajando con normalidad y a la vez aseguró que no ha cometido ningún delito.

“Quiero informar que no he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades están ahora ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.

Merecido reconocimiento a Coen

La revista Bloomberg destaca la labor de Piero Coen Ubilla, como líder de la estrategia empresarial y de alianzas, del conglomerado empresarial que conforman Grupo Coen, resaltando la representación que tiene AirPak como primer operador de Western Union en Centroamérica.

Empresarios nicaragüenses en el exilio se refirieron al reconocimiento que recibió Coen Ubilla , entre ellos Lucy Valenti.

“Tiene bien merecido el reconocimiento que le hace la revista Bloomberg Línea como uno de los empresarios y personalidades más influyentes de América Latina, no solo por el impacto positivo que su grupo (Grupo Coen) ha tenido en Nicaragua, sino que también en Centroamérica propiciando empleos y desarrollo en la región” dijo a 100% Noticias Valenti.

La empresaria también destaca que Coen, se merece ese reconocimiento “por defender junto al pueblo nicaragüense la causa justa por la libertad y la democracia”.

Agregó que a pesar de los esfuerzos que hace el régimen de anular personalidades, tales intentos no surten efectos .

“Es significativo que este reconocimiento se dé después de que el régimen de Nicaragua le haya quitado la nacionalidad y lo haya confiscado, porque lo que implica es que para América Latina lo que diga el gobierno nicaragüense no tiene ninguna validez. Antes bien el legado de Piero si perdura en las conciencias de la gente”, dijo Valenti desde su exilio.

Distorsión de la realidad

Un analista político en condición de anonimato, considera que el régimen de Daniel Ortega tiene una visión distorsionada de la realidad.

“Escritores, periodistas, abogados, economistas , artistas, que el régimen de Ortega etiquetó de traidores, son las mismas personas que demuestran sus talentos en otros países donde no los persiguen, y por el contrario los refugian y protegen”, explicó el analista.

Agregó que “para el régimen de Daniel Ortega, el levantamiento social de 2018 lo encabezaron delincuentes cuando en realidad eran estudiantes, o acusó de terrorismo a la mejor institución de educación superior destacada a nivel latinoamericano como lo fue la Universidad Centroamericana. Pues tienen una visión distorsionada de la gente”, concluyó el analista.