Daño económico de Ortega sobre pensionados, personal expulsado de UCA y poder judicial

El daño económico causado por la mafia que preside Daniel Ortega sobre los jubilados, estudiantes, docentes y personal de la UCA, así como de exempleados públicos del poder judicial, es una muestra más de lo perversa, maligna, diabólica y chapucera que puede ser la dictadura en Nicaragua, asegura el economista Enrique Sáenz.

“En Nicaragua existen unos 300 mil Jubilados que reciben pensiones de hambre que en promedio son de 6 mil córdobas. Según la normativa existente, esas pensiones se ajustaban cada año al 5%, en base a una tasa de devaluación del córdoba con relación al dólar”, señaló en el espacio "La economía de Nicaragua en 10 minutos” transmitido cada martes en Facebook y Youtube de 100% Noticias.

No obstante, Sáenz explica que, como resultado de una política deliberada de la dictadura, en los últimos cuatro años, la tasa de deslizamiento del córdoba con respecto al dólar se ha venido reduciendo, primeramente, del 5% al 3%, lo cual significó que el ajuste de las pensiones a los jubilados solo sería de un 3%.

Después esta tasa de devaluación pasó del 3% al 2%, en momentos en que, según datos oficiales, el precio de la comida se elevó en el 2022 en un 22%.

Ortega receta hambre a jubilados

“Detrás de estas cifras en realidad hay un crimen porque se traduce en hambre, pues si los productos de primera necesidad se encarecieron un 22%, y si mi pensión es de 6 mil córdobas y me ajustaron el 2%, lo que me recetaron es hambre, pero no se paró aquí la cosa, este año el ajuste será del 1% y ya está anunciando que el próximo año no habrá ajuste a las pensiones”, expresó el economista.

La reducción de estos ajustes, según Sáenz, significaron millones de córdobas en despojo, con el propósito de mitigar la crisis de la seguridad social, resultado del despilfarro, la ineficiencia, y sobre todo de la corrupción en esa institución.

“El problema está en que como no hay organización y cualquier protesta es sofocada con la represión, los pensionados y pensionadas han sufrido este despojo en silencio. Por lo tanto, los que tenemos la oportunidad debemos levantar la voz para señalar la maldad y lo chapucero de esta mafia en el poder y sus operadores económicos o políticos”, afirma Sáenz.

Odio y saña contra comunidad de la UCA

También se refirió al cierre repentino de la Universidad Centroamericana (UCA), lo cual provocó que centenares de trabajadores y docentes fueran echados a la calle, lo que se traduce en cientos de familias que cayeron en la zozobra, como resultado del desempleo, “porque ¿Quién la dará empleo a una persona que ha pasado 20 años dedicada a enseñar en esta dictadura que desprecia la educación?”, se pregunta Sáenz.

Al personal de la extinta UCA no solo provocaron daño con el despido, sino que no los indemnizaron, pues ha sido la compañía de Jesús, la que ha buscado como mitigar este impacto, destaca Sáenz.

“Y si nos referimos a los estudiantes, su único delito era estudiar en la UCA, y de un plumazo y sin justificación legal, salvo el odio y la maldad, fueron echados a la calle, cercenando, mutilando sus sueños y los sacrificios de sus familias, y además de una forma perversa cuando estos trataron de ingresar a otra universidad privada como la Universidad Americana (UAM), les torcieron el brazo a los dueños y les ordenaron anular las matrículas de estos estudiantes, porque son malignos y diabólicos”, asevera el economista.

Si estos estudiantes ahora logran reconstruir sus sueños en el exterior, “ya los perdimos, porque la mayor probabilidad es que se queden en otros países”, lamentó.

El regalo de navidad en el poder judicial

El analista político refiere que muchos de los altos funcionarios que han sido despedidos del poder judicial sin duda fueron cómplices de la dictadura e incluso algunos actores o encubridores de actos de corrupción y de la represión que la dictadura ha impuesto desde el aparato judicial.

“Sin embargo, hay centenares de estos empleados de segunda y tercera fila que salieron del poder judicial sin indemnizarlos, sin pagarles sus prestaciones laborales y ni siquiera el pago del mes, esta es la navidad que receta la mafia en el poder”, manifiesta Sáenz.

En el caso de los exempleados de la UCA y del poder judicial comenta que “también han congelado las cuentas bancarias no solo de los trabajadores, sino también de sus familiares, son malignos, perversos, chapuceros e incompetentes, a ellos no les importa las personas de la tercera edad, ni los estudiantes, ni la justicia”, concluye el economista Enrique Sáenz.