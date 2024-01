Comienza en Nicaragua discusión para el nuevo salario mínimo, congelado en 224,5 dólares

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2024 04:55 PM

El Gobierno, una parte del sector privado y sindicatos sandinistas de Nicaragua instalaron este jueves en Managua la mesa negociadora para fijar el nuevo salario mínimo de los trabajadores para el 2024, cuyo promedio es de 8.290,8 córdobas (224,5 dólares) desde septiembre del año pasado.



La ministra nicaragüense del Trabajo, Alba Luz Torres, instaló la mesa tripartita en la que un sector de los sindicatos anunció que buscarán primero alcanzar un consenso entre los sindicatos para presentar una propuesta unificada de ajuste al salario mínimo mensual para los nueve sectores de la economía, establecido en un promedio de 8.290,8 córdobas (224,5 dólares).



Por su parte, los empresarios, representados principalmente por el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), no adelantaron de cuánto será su propuesta.





El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que era la principal patronal gremial de Nicaragua y que no participa en la mesa del salario mínimo desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, fue disuelto en marzo de 2023 por el Gobierno que preside Daniel Ortega.



En febrero de 2023, la mesa tripartita aprobó un aumento del 5 % en el salario mínimo, que entró en vigor en marzo pasado, hasta el 31 de agosto de ese año, y de otro 5 % a partir de septiembre hasta el 29 de febrero de 2024.



Por ley, el salario mínimo es ajustado cada seis meses conforme al crecimiento económico y la inflación acumulada en la nación centroamericana.



El ajuste del salario mínimo beneficia a unos 90.000 trabajadores nicaragüenses en 9 sectores, de acuerdo con las autoridades.



El actual salario mínimo solamente cubre un 43 % del costo de la canasta básica, según cifras oficiales.



El salario mínimo tiene que ser fijado por al menos dos de los tres sectores en un máximo de cinco rondas de conversaciones en presencia del titular del Ministerio del Trabajo. Si no hay acuerdo el Gobierno decidirá si se aumenta o no y en qué porcentaje.



Para 2023, el Banco Central prevé un crecimiento económico de un mínimo de 4 % y un máximo de 5 %, con una inflación de 4,5 % a 5,5 %.