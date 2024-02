Enrique Sáenz desenmascara encuesta engañosa de INIDE sobre ocupación en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Febrero 03, 2024 10:29 AM

Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo, (INIDE), la tasa de ocupación en Nicaragua durante el 2023 fue del 97.5 %. Así se lee en el último Informe de Empleo Formal, Resultados Preliminares Diciembre 2023.

Al respecto, el economista Enrique Sáenz, asegura que hay un abismo entre los números y la realidad, sobre todo porque los números pueden resultar de mecanismos engañosos.

“Hay una gran distancia entre el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Mientras el presidente del Banco Central, el Ministro de Hacienda y otros paniaguados se llenan la boca hablando de que la economía va a crecer más del 4%, Hablando de bonanza económica hablando de una economía robusta, en material de empleo, uno encuentra que prácticamente no pasó nada”, comentó Sáenz.

El analista explicó que el INIDE obtiene sus datos a través de encuestas y considera a una persona ocupada cuando al menos trabajó una hora.

“No importa si solo fue esa hora en la semana o si fue solo ese día o si fueron dos días o si fueron tres días, no es relevante, lo consideran población ocupada, por eso hablan de el 97.5”, mencionó Sáenz.

El economista añadió que la tasa de desempleo total la calculan restando a toda la población supuestamente “ocupada” del cien por ciento de la población “la diferencia entre 100% y 97.5 es 2.5 por ciento, según ellos esa es la tasa de desempleo total, el que no trabajó ni una hora, el que no no encuentra empleo, entonces esta es la primera señal engañosa, ese 97.5% no es que la gente sea trabajadora de tiempo completo, sino que trabajó por lo menos una hora en la semana previa a la encuesta”, explicó el experto.

Segundo dato engañoso

Para Enrique Sáenz, el segundo dato engañoso es que la cifra de ocupación de 97.5 % refleja la verdadera precariedad del trabajo en Nicaragua, que es el subempleo, que es todo trabajador y trabajadora que labora todas las jornadas de la semana, pero que gana menos del salario mínimo y no encuentra empleo fijo.

“(Este sector) está en la precariedad más absoluta y qué es lo que dice el INIDE en términos de subempleo, que la tasa de subempleo al cerrar el 2023 fue más del 40 por ciento de la población que no gana el salario mínimo o no trabaja todos los días”, dijo Sáenz.

El informe también revela que el subempleo en Nicaragua se elevó en dos puntos porcentuales, de 38.4% en diciembre de 2022, a 40.3 % en diciembre del 2023.

“Según el INIDE había más sub empleados en el 2023 que en el 2022 y aquí viene otra vez la pregunta ¿Cómo creció la economía con una tasa de ocupación que no varió y una tasa de subempleo que aumentó?”, se pregunta el analista.

Por el contrario, asegura que los resultados del informe no se ajustan a la realidad.

“Cuando sumamos los datos del desempleo abierto, subempleo, y una categoría que ellos llaman trabajadores sin salarios, resulta que la situación empeoró en el 2023, en comparación con el 2022”, comentó Sáenz, respecto al supuesto crecimiento de la economía.

Añadió que en una economía normal si la economía crece, hay más empleo. “Si en Nicaragua hay crecimiento económico a niveles aceptables pero el empleo no crece o más bien disminuye, por ejemplo la tasa de subempleo, entonces estamos ante una economía anormal, crece la actividad económica pero no crece la generación de empleo”, concluyó el experto.