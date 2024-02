Régimen en Nicaragua ocupa otra institución no sancionada para exportar oro a EEUU, explica Manuel Orozco

Equipo de Periodistas

Febrero 02, 2024 12:00 PM

Tras el informe de Oakland Institute que reveló que las sanciones que impuso Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), no se están aplicando, por el contrario, la industria ha aumentado radicalmente. El politólogo e investigador del Diálogo Interamericano Manuel Orozco explicó a 100% Noticias que el problema radica en que el régimen buscó el mecanismo para evadirlas a través de otra institución y se suma que el Departamento del Tesoro no da seguimiento a ninguna sanción.

En un nuevo informe titulado “La fiebre del oro de Nicaragua”, el Oakland Institute expone que “el gobierno estadounidense todavía no ha hecho cumplir estas medidas, lo que permite que el sector del oro expanda masivamente y continúe a proveer ingresos importantes al régimen Ortega-Murillo y a los accionistas de las empresas involucradas”.

Al respecto, el experto Manuel Orozco aclaró que después de las sanciones a Eniminas, el régimen de Daniel Ortega reasignó el trabajo de concesiones a otra agencia dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

A esto se suma que el Departamento del Tesoro no da seguimiento a ninguna sanción, incluso algunas hasta tienen vigencia.

“Ortega simplemente cambió la figura que se encargaba de la contratación de trabajadores artesanales de minería a otra entidad y trasladó, esas funciones de Eniminas para continuar ofreciendo trabajadores a las mineras, es decir, no es cuestión de Estados Unidos es cuestión de la movilización que tenemos que hacer nosotros y esa ha sido la presión, pero si no entendemos cómo funciona el asunto, se presta a las malas interpretaciones”, explicó Orozco a 100%Noticias.

Orozco, quien es el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, considera necesario seguir la ruta del oro, tal y como se hizo con Bancorp.

“Por ejemplo, las sanciones a Bancorp tuvieron un efecto muy fuerte sobre el régimen porque el régimen tuvo que buscar por dónde meter la plata que tenía que eran como 2.000 millones de dólares y entonces ahora la han estado usando en pedacitos la van distribuyendo por diferentes entidades, pero es efectivo no está guardada en un banco. El otro efecto sobre el DNP por ejemplo fue el tiro de gracia para que Nicaragua dejará de importar petróleo de Venezuela a Estados Unidos pero si no se les sigue la ruta hacia dónde ir esquiniendo al régimen, entonces te quedas corto”.

En este sentido, el analista político propone al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado seguir presionando más al sector oro, directamente a las prácticas contractuales de las mineras y al Ministerio del Trabajo por permitir trabajo informal e invasión de tierras por los colonos.

“No es al sector en general, sino a las entidades especialmente a las entidades públicas como también algunas empresas, una sanción a las mineras no va a tener mucho alcance y es políticamente muy difícil, pero una sanción al Ministerio del Trabajo por incumplimiento al capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio que incluye la protección de los derechos laborales de los nicaragüenses no solamente de los que trabajan”.

Agrega “En relación con CFTA es muy importante porque el régimen básicamente tienen desamparo la protección de los derechos laborales de toda la gente, pero es decir, facilitar la contratación de colonos que son los mineros artesanales tienen efectos negativos sobre los pueblos indígenas y esto es crítico un momento electoral en Nicaragua, entonces sí, es seguir la ruta y ese es el trabajo de nosotros no es de Estados Unidos”.

Calibre Mining

Respecto a los señalamiento de Oakland Institute que detalla que la empresa Calibre Mining obtuvo una gran cantidad de concesiones mineras, luego que EEUU sancionó a ENIMINAS, por lo cual es una candidata clara para ser sancionada bajo la orden ejecutiva debido a que es dueño de propiedades mineras en los Estados Unidos por sus filiales de propiedad exclusiva.

Orozco dice que Calibre Mining no está apoyando el régimen, por lo que sugiere no caer en esa mala interpretación.

“Calibre es una minera que está siendo negocios en Nicaragua y usa los servicios del Estado para contratar a sus trabajadores y busca también al Estado de Nicaragua para que le otorgue concesiones de explotación minera. Ahora ¿Está apoyando? No, ¿Es indirectamente un cómplice? Sí, claro, pero igual son las empresas que están en Zona Franca, son 140 empresas 34 son americanas que están trabajando en la exportación de textiles”.

¿Qué diferencia hay entre Calibre Mining y las empresas transnacionales que están trabajando en la Zona Franca? ninguna, especialmente cuando hay violaciones de derechos laborales también en la zona franca”, cuestiona.

En este punto, Orozco pregunta ¿Quién tiene la responsabilidad de la protección ambiental y laboral en Nicaragua?

“Desde el punto de vista del medio ambiente yo creo que la movilización social es importante para criticar a Calibre Mining totalmente, pero no mezclemos una cosa con la otra, porque ahí es donde realmente uno fracasa en la presión política, es decir que Calibre Mining está apoyando en Nicaragua,realmente no. Además de que el gobierno de Nicaragua no saca mucha plata de eso”.

Recomendaciones para seguir presión internacional

Aunque el experto aclara que las sanciones no van a votar al régimen Ortega Murillo, recomienda imponer penalidades.

“Resaltar que las mineras en Nicaragua siguen afectando el medio ambiente los derechos indígenas y el gobierno de Nicaragua no cumple aún y a pesar de que han habido sanciones sobre Eniminas por permitir que se produzca esa explotación y que lo que debería hacer Estados Unidos es poner atención a empresas que están colaborando en la explotación de forma ilegal”.

Primero recomienda que la presión sobre Nicaragua tiene que continuar en diferentes ámbitos, uno es la sanción. En segundo lugar, las penalidades por las violaciones al acuerdo de Cafta y otro es la presión política “un país como Nicaragua que sigue violando los derechos constitucionales no es un aliado comercial ideal para Estados Unidos no puede ser”, finalizó.

En junio de 2022, la Oficina de Control de Activos del Departamento de Estados Unidos Estados Unidos sancionó a Eniminas y su presidente por usar los ingresos del oro “para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua”.