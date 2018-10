COSEP PIDE UNA EXPLICACIÓN AL GOBIERNO : POR QUE COMPRAN MENOS ENERGÍA RENOVABLE?

Los ingenios azucareros y los parques eólicos declararon ayer que están inyectando menos energía a partir de esta semana a la red nacional. En el caso de los parques eólicos del país, que están en capacidad para producir 220 megavatios de energía, con la nueva disposición estarán inyectando solamente 75 megavatios, confirmó ayer el gerente de país de la empresa energética IC Power, César Zamora. 'Para el viento tiene una merma por día de alrededor de US$40,000 (.) Es una merma como de US$100,000 para las energías renovables del país', explicó Zamora. Por otra parte, los ingenios que estaban entregando al sistema un promedio de 30 megavatios diarios, fueron notificados de que solo se les comprarán 20 megavatios, confirmó el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, CNPA, Mario Amador. Para los generadores, la medida anunciada por el Centro Nacional de Despacho de Carga en esta semana supone importantes pérdidas, además que se violan los procedimientos de operación del sistema. El gerente general del CNPA confirmó que la medida, además de generar pérdidas a los ingenios,afectará a los productores independientes de caña de azúcar, la zafra y las exportaciones del país. 'Lo más grave es que no se puede dejar de moler la caña, porque significaría dejar de comprarle a los productores privados, y va a ser una tragedia para los productores', señaló Amador. En Nicaragua, al menos tres ingenios producen energía a partir del bagazo de la caña, entre ellos Monte Rosa, San Antonio y Compañía Azucarera del Sur. PIDEN UNA EXPLICACIÓN La preocupación de los empresarios fue llevada a la mesa del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, organización del sector privado que está gestionando una reunión con las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas y los generadores del país, confirmó ayer su presidente, José Adán Aguerri. 'Es una situación extraordinaria que se está dando (…) queremos entender qué es lo que está detrás de esta medida, no queremos especular, no ha habido una comunicación todavía directa con el Ministerio de Energía', explicó Aguerri. 'No hay ninguna explicación ni técnica ni no técnica (…) Puede ser que la prioridad es quemar búnker, no nos han dicho nada', puntualizó Zamora. EN