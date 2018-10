24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 5:49 a.m. 5:49 a.m.

REDUCCION DE TARIFA ELECTRICA ES UN ALIVIO PARA TODOS DICE EX DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN`

En su visita al programa 100% Entrevistas, transmitido por 100% Noticias El Canal, el ex diputado de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquìn Anaya; expresó que la iniciativa de reducción de la tarifa eléctrica anunciada por el gobierno, ``genera entusiasmo en la población y sector privado, porque el gobierno hizo eco con el análisis tarifario que ha castigado al sector residencial, al imponérsele por años los aumentos de la energía en sus facturas`` indicó. Para Jarquìn, esta iniciativa hace que la tarifa se ponga al día y espera que el dinero ahorrado por el INE sea usado correctamente. ``Esto es un alivio no solo para los hogares, sino también para el sector productivo que genera competitividad en la economía`` precisó el también ex miembro de la comisión energética del país, respecto a la importancia de revisar el pliego tarifario que amerita una reestructuración más simple, entendible y justa. Bajo el mismo panorama, Jarquìn, explicó que el ente regulador de energía del país debe brindar información transparente y precisa de las acciones que llevan a cabo en relación al uso del dinero ahorrado por la baja del petróleo. Fuente: 100% Entrevista/100% Noticias