06, Enero, 2016 06, Enero, 2016 11:24 a.m. 11:24 a.m.

COSEP NO ACEPTARÁ MÁS DE UN DÍGITO EN INCREMENTO DE SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo sigue siendo el mayor dolor de cabeza de los empresarios nicaragüenses. Por tercer año consecutivo el COSEP insiste en que el incremento no puede ser mayor de un dígito. José Adán Aguerri, líder de la cúpula empresarial reiteró que el crecimiento del salario mínimo este 2016 no debe ser mayor al 7 u 8 por ciento, 'tomando en cuenta la desaceleración de la economía regional'. ''La expectativa del sector privado es que por primera vez tengamos un crecimiento de un dígito en el salario mínimo este año, como hemos dicho, la suma del crecimiento y la inflación la estamos proyectando entre 7 y 8 por ciento'', señaló Aguerri. Sin embargo, los sindicatos y la Conimipyme esperan que el aumento sea mayor al 10.98 por ciento fijado el año pasado. ''Nosotros tenemos ganado conforme la ley lo que dé el crecimiento económico y lo que dé la inflación, si da 5% de crecimiento y 5% de inflación, eso ya lo tenemos, no es negociable, lo que tenemos que negociar es la mejoría. Si es 10% podemos pedir 5, 10, 15, 20 por ciento por encima de eso'', destacó el dirigente sindical Luis Barbosa. Por su parte, Alejandro Delgado, presidente de Conimipyme dijo a 100% Noticias ''que los trabajadores se merecen un mejor salario''. Mientras tanto, este jueves se instalará de manera oficial la mesa de negociación del salario mínimo que en 2015 alcanzó un incremento del 10.98 por ciento. Por otro lado, empresarios, trabajadores y gobierno tienen hasta el próximo 1 de marzo para fijar la nueva tabla salarial. Stalin Andino/100% Noticias