INSTALAN MESA DE SALARIO MÍNIMO

Este jueves se instaló la mesa del salario mínimo, que tiene 60 días equivalente a dos meses para definir el nuevo incremento salarial de la clase obrera del país. En esta primera reunión, los sindicatos rechazaron de entrada la posición del COSEP, de que el incremento sea solo de 1 dígito. Luis Barbosa, dirigente de la CST José Benito Escobar, dice que puede haber un incremento mayor por el crecimiento de las importaciones, “Cuando vos revisas las importaciones cuanto han crecido el doble, han crecido el doble y los salarios de los trabajadores no, no han crecido”. Para el COSEP el nuevo reajuste del salario no debe ser mayor al 8%. “Creemos que los indicadores no apuntan ni dan para ese planteamiento pero yo creo que es legítimo cualquier planteamiento, planteamientos que pueden ser justos pero que tienen que tener una fortaleza un fundamento basado en la ley primero y segundo en la realidad económica del país“, según Freddy Blandón, el representante legal del COSEP. Michael Healy de Upanic, dice que los trabajadores del campo tienen un salario nivelado, si se toma en cuenta el viatico de c$900 que se les otorga a los obreros cada mes y las horas que estos laboran. “El problema que nosotros tenemos, es que siempre dicen que pagamos menos, pero nosotros le incrementamos al trabajador que trabaja fuera del salario mínimo que es la base, nosotros le damos 800 – 900 córdobas de comida al trabajador. El año pasado el gobierno estableció un incremento del 11.4% para los trabajadores del campo, 9.8 para las pymes, y 10.98 para el resto de los sectores. 100% Noticias