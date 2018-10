MERCADO DE CAMBIO AUMENTA UN 3.5%

3:56 a.m.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el Informe Estadístico del Mercado de Cambio, correspondiente al mes de mayo del presente año.

El volumen de operaciones en el mercado de cambio totalizó 1,050.13 millones de dólares (compras: US$ 506.51 y ventas: US$ 543.62 millones) durante el mes de mayo 2017 (promedio diario de US$ 40.4 millones), mostrando un aumento de 1.0%, respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento se explicó, parcialmente, por un incremento del volumen de operaciones de bancos y financieras con el público.

Las operaciones de las entidades financieras y cambiarias con el público totalizaron 1,043.53 millones de dólares, reflejando una aumento interanual de 3.5%.

Las operaciones del Gobierno, Bancos y Financieras con el BCN, a través de la mesa de cambio, totalizaron 6.61 millones de dólares.

Durante el mes de mayo, la brecha de compra presentó un mínimo de -0.26% y un máximo de 0.19%, con un promedio de 0.02%; por su parte, la brecha de venta se ubicó en un rango comprendido entre un mínimo 0.43% y un máximo de 0.80%, con un promedio de 0.64%.

