Un escritor de “Los Simpson” admitió que sí predijeron el coronavirus y las abejas asesinas

Es oficial: una vez más el show de la familia americana amarilla, “Los Simpson”, predijo lo que viviríamos en estos años. O al menos eso fue lo que uno de los escritores, Bill Oakley, admitió en su cuenta de Twitter.

Según varios usuarios de la red social, el programa que cuenta con más de 30 temporadas, predijo no solamente que el coronavirus (COVID-19) llegaría al mundo, pero también que las avispas asesinas llegarían a los Estados Unidos.

“Mierda, Los Simpson realmente predijeron el 2020”, decía un tuit con un clip del episodio de 1993, “Marge in Chains”, este era el episodio número 21 de la cuarta temporada. Este episodio habló acerca de un virus que entró desde Osaka, Japón, hasta Springfield infectando a muchos de los residentes. Aunado a esto, una caja de abejas asesinas se suelta, lastimando aún a más personas.

En el episodio, un trabajador de la fábrica en donde se encuentran unos jugos, tose en una de las cajas que llegó al pueblo donde vive la familia Simpson, y esto causa un contagio masivo, incluyendo a la mayoría de los protagonistas. Mientras Marge trata de cuidar de todos, pero es arrestada por accidentalmente robar algo de un supermercado.

En el clip de 22 segundos, que ya cuenta con más de 393.000 likes, se ve una protesta en las que los ciudadanos de Springfield exigen una cura para la enfermedad. “Pero la única cura que les puedo recomendar es el descanso. Cualquier otra cosa que les dé, serán placebos”, explicó el doctor Julius Hibbert a la multitud enojada.

Es entonces cuando le preguntan al médico cómo conseguir los placebos, y al ver un camión frente al hospital, pero como no sabían cuáles eran los contenidos del camión, la gente intenta voltearlo. No obstante, una de las cajas se rompe y libera “abejas asesinas”.

Bill Oakley hizo un retweet del video con un comentario que decía: “Bien, supongo que sí lo hicimos (predecir el futuro)”, dijo.

Después, en respuesta a la “confesión” de Oakley, un usuario señaló la irresponsabilidad de los seres humanos al olvidarse de hechos como estos.

“Y precisamente como en Los Simpsons, seguiremos adelante una vez que este episodio termine, no aprenderemos básicamente nada de esto, y luego seguiremos para hacer algo aún más estúpido”, a lo que Oakley replicó con un sencillo “Exactamente”.

El pasado mes de marzo, tres fotos de este episodio se viralizaron después de que compararon “La gripe de Osaka” con el problemático término del “Virus chino”, el cual fue señalado como racista.

“No me gusta que se use con fines nefastos. La idea de que alguien se la apropia mal para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de intentar culpar a Asia, creo que eso es asqueroso. Creo que el antecedente más [de la gripe de Osaka] fue la gripe de Hong Kong de 1968. Se suponía que era una broma rápida sobre cómo llegó la gripe aquí”, dio a conocer Oakley a la revista The Hollywood Reporter en marzo

El chiste le llegó a Oakley a la mente, después de haber recordado haber leído un titular de periódico cuando era niño.

“Se suponía que era absurdo que alguien pudiera toser en una caja y el virus sobreviviría durante seis u ocho semanas en la caja. Es caricaturesco. Intencionalmente lo hicimos caricaturesco porque queríamos que fuera tonto y no aterrador, y que no llevara ninguna de estas malas asociaciones, por lo que el virus en sí actuaba como un personaje de caricatura y se comportaba de maneras extremadamente poco realistas”, agregó.

A lo largo de los años, muchos usuarios en redes sociales han señalado las diferentes cosas que la caricatura ha presentado en televisión muchos años antes de que pasen, como la presidencia de Donald Trump.