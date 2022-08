9:30 a.m.

La artista chilena Myriam Hernández ofrecerá en octubre y noviembre veinte conciertos en Estados Unidos en los que interpretará sus éxitos y canciones de su último álbum, "Sinergia", como parte de la gira "Mi paraíso" .

La gira estadounidense de la chilena incluye actuaciones en 12 estados con conciertos, entre otras, en las ciudades de Nueva York, Miami, Houston y Atlanta, informaron este lunes en un comunicado los organizadores.

Hernández ya se ha presentado en Perú, Colombia y Chile con una gira que continuará el próximo 12 de agosto en Honduras y el 22 de septiembre en Panamá para presentar "Sinergia", el primero bajo sello propio, que incluye temas como "Hasta aquí", "Te quiero, ti amo" y "Ya es tarde".

Un año después de su anterior gira por territorio estadounidense, actuará a partir de octubre en teatros de las ciudades de Westbury, Elizabeth, Nueva York, Lynn, Bethesda, Reading, Miami, Kissimmee, Tampa, Stamford, Cranston, Boca Raton, Jacksonville, Fort Myers, San Antonio, Houston, Nueva Orleans, Atlanta, Raleigh y Charlotte.

El espectáculo incluye éxitos del pasado como "Ay Amor", "Eres", "Peligroso amor", "Te pareces tanto a él", "Herida" y éxitos más actuales como "Mañana", "No te he robado nada" y "He vuelto por ti". Además, interpretará canciones seleccionadas de su último disco como "Hasta aquí" y "Te quiero, ti amo", entre otras.

En "Sinergia", que desde mayo pasado está disponible en todas las plataforma digitales, la cantante chilena trabajó con el productor español Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón, con quien ella grabó su tercer disco en 1992.

Los videos del disco ha registrando varios millones de reproducciones en la plataforma de Youtube, destaca el comunicado.

"Conocer a Jacobo fue una sorpresa, primero por el cariño y amistad que tuve con su padre, pero luego al conocerlo nuestra química fue inmediata", dijo la cantante sobre la colaboración con el español.

A lo largo su carrera, Hernández ha acreditado 13 de sus temas en la lista "Hot Latin Songs" de Billboard y 6 de sus discos en el "Latin Pop Albums".

Además tiene el récord personal como el primer y único artista chileno que ha logrado el número uno por temas y ventas de álbumes en los Estados Unidos, recibiendo Disco de Oro y Platino en ese y otros mercados.

La cantante anunciará próximamente conciertos en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y España.