En el fascinante universo de Netflix, donde las opciones de entretenimiento son prácticamente infinitas, las preferencias de audiencia han sido hasta ahora un misterio celosamente guardado. Sin embargo, recientemente, el gigante del streaming ha decidido abrir una ventana a este mundo oculto, compartiendo datos de audiencia en su primer informe de compromiso.

Si te has sumergido en las intrigas de "Ginny & Georgia" o te has dejado atrapar por la magia de "Love Is Blind", no estás solo. Estos títulos, junto con otros, han conquistado las pantallas de millones, según el revelador informe que abarca de enero a junio de 2023.

Entre los destacados de la lista se encuentran el atrapante thriller del FBI, "The Night Agent", las dos primeras temporadas de "Ginny & Georgia", el emotivo drama coreano "The Glory", el innovador spin-off de "Wednesday" protagonizado por Jenna Ortega, "Bridgerton", la intrigante cuarta temporada de "You" con Penn Badgley, y la cautivadora tercera temporada de la telenovela española "La Reina del Sur". En una sorpresa adicional, "FUBAR" de Arnold Schwarzenegger ha dejado una marca significativa en el top 10.

Sin embargo, la lista completa de los 100 títulos más vistos, seleccionados entre más de 18,000 opciones, ofrece una mirada fascinante a los hábitos de visualización del público. Desde la cuarta temporada de "Manifest" hasta el vibrante thriller de Jennifer López, "The Mother", pasando por los ya cancelados "Sex/Life" y los reality shows como "Perfect Match", Netflix arroja luz sobre lo que realmente cautivó a su audiencia global.

Históricamente, la plataforma ha sido reacia a revelar datos de consumo sólidos, optando por destacar contenido en las listas "Top 10" en lugar de cifras precisas. No obstante, este informe inédito expone, por primera vez, los programas y películas menos vistos.

Según Netflix, el 30% del contenido más visto proviene de producciones en inglés, mientras que las series y películas originales representan el 55% del tiempo de visualización. El contenido con licencia, como "Grey's Anatomy" y "Suits", constituye el 45% restante, encontrando nuevas audiencias en la plataforma.

En un revelador detalle, el informe destaca que la primera temporada de "Suits", emitida originalmente durante nueve temporadas en USA Network, se posiciona como el 67º programa más visto en Netflix hasta junio de este año, demostrando la capacidad del gigante del streaming para revitalizar programas con amplio historial.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, compartió estos fascinantes hallazgos durante una llamada de prensa con reporteros, destacando cómo programas como "Suits" encuentran una audiencia global gracias a la combinación de la vasta base de suscriptores y el sistema de recomendaciones personalizadas de la plataforma.

Con la promesa de más datos de audiencia en la segunda mitad de 2023, Netflix ha dejado entrever que su compromiso con la transparencia podría ser una nueva norma en la industria del entretenimiento durante el próximo año.

Netflix estaba disponible en más de 190 países en todo el mundo. Netflix informó que tenía más de 213 millones de suscriptores a nivel mundial.

Siempre es recomendable sentarse frente a la pantalla y disfrutar de una excelente película o serie para aliviar el stress de un arduo año que termina.