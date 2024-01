Leonardo DiCaprio y Sean Penn protagonizarán la próxima película de Paul Thomas Anderson

Actualmente DiCaprio es uno de los protagonistas de la temporada de premios 2024 gracias a su interpretación del asesino Ernest Burkhart en 'Killers of the Flower Moon'

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2024 04:32 PM

Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Regina Hall serán los protagonistas de la próxima película, todavía sin título, del director Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza', 2021), informó este miércoles el medio especializado estadounidense Deadline.



El filme, producido por Warner Bros., comenzará su rodaje este año en California (EE.UU.) y aunque hay pocos detalles de la cinta se sabe que estará ambientado en la actualidad.



Según Deadline, se trata del proyecto más comercial en el que ha participado el director, ya que según sus fuentes su presupuesto se acerca a los 100 millones de dólares.



El cineasta, ampliamente reconocido por la crítica, ha acumulado 11 nominaciones a los Óscar a lo largo de su carrera por filmes como 'Boogie Nights', 'Phantom Thread' y 'Licorice Pizza', que contó con un presupuesto de 40 millones.





La decisión de Warner Bros. de apostar por el trabajo de Anderson ha sido visto por medios especializados como una oportunidad de cambiar la narrativa del estudio para atraer la atención de la audiencia, al igual que la reciente alianza estratégica que la empresa formó con Tom Cruise.



Actualmente DiCaprio es uno de los protagonistas de la temporada de premios 2024 gracias a su interpretación del asesino Ernest Burkhart en 'Killers of the Flower Moon', del prestigioso director Martin Scorsese.



El actor recibió una nominación en la categoría de mejor actor de drama en los Globos de Oro, y aunque no ganó, aún queda una oportunidad de volver a ser nominado en los Óscar, cuyas nominaciones se conocerán el 23 de enero.



Por su parte, en 2023 Sean Penn fue parte del elenco de cintas como 'Gonzo Girl' y 'Daddio', y en televisión participó y produjo la comedia satírica australiana 'C*A*U*G*H*T'.