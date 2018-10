Scott Wilson, actor de "The Walking Dead", fallece a los 76 años

Scott Wilson, veterano actor estadounidense que destacó por su papel de Hershel Greene en la serie "The Walking Dead", de AMC, falleció, de acuerdo con un comunicado de la cadena. Tenía 76 años.

La cuenta verificada de Twitter de la serie recordó al actor este sábado.

"Nos entristece profundamente reportar que Scott Wilson, el increíble actor que hizo el papel de Hershel en #TheWalkingDead, falleció a la edad de 76 años. Nuestros pensamientos están con sus familiares y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. ¡Te amamos!".

Wilson, cuyos créditos de actuación se remontan a las películas de 1967 "In the Heat of the Night" e "In Cold Blood", hizo el papel de un veterinario convertido en granjero en el drama apocalíptico de zombis.

Él actuó en más de 30 episodios de la popular serie entre 2011 y 2014, antes de que su personaje muriera en la cuarta temporada.