Claro Video anuncia estrenos de diciembre

Ya casi acaba el año y Claro Video quiere despedirlo, ofreciendo los mejores estrenos y variedad en su contenido. Este servicio streaming permite ver las películas, conciertos, documentales o series de tu preferencia desde PC, celulares, tablet, consolas de juegos y/o Smart TV.

En la sección de Pago por evento Claro Video ofrece Slenderman, La Monja, The Ecualizer 2, Misión imposible 6, Alpha, Amor de vinillo y en estrenos por catálogo están disponibles: Mudbound: El color de la guerra, Blanca Nieves: Un cuento de terror, La liga Extraordinaria y Un cuento de navidad.

Para los amantes de la serie Claro video ofrece su nueva producción “Rubirosa”, la cual ya está disponible en su primera temporada, además estrenará otras series como: Royal Pains primera temporada; Doctor Who temporada 9 y 10; Wolf Hall en su primera temporada.

También estarán disponibles para los más pequeños del hogar, en la modalidad de estreno Noggin: Zoofari, Go Diego Go, Especial Aventuras con Santa y en estrenos Crackle: Mary Poppins, Holiday Collection, Karate Kid, Casual S2, Kevin (Probably), Saves the World, 22 Jump Street, Robocop y CSI Miami.