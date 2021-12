Don Armando Morales Torres, un yoga que nació para ser maestro

Este reconocido docente es valorado por muchos por sus exalumnos como parte de la familia.

Para las nuevas generaciones de alumnos se trata de solo el director de un colegio privado, para otras generaciones pasadas se trata de don Jorge Armando Morales Torres, un docente de la disciplina yoga, que los educó con amor y entrega, enseñándoles el amor a la vida y el amor a la Patria.

Este reconocido docente conocido cariñosamente como “el viejito” o como el “maestro Roshi” en el barrio Camilo Chamorro, en Managua, es valorado por muchos por exalumnos como parte de su familia.

Don Armando dice que ese aprecio de la mayoría de los habitantes del barrio se debe a que los supo educar.

“A la mayoría de los habitantes de este barrio les di clases y los traté como amigos, es por razón que ellos me aprecian y me consideran parte de su familia”, relata este docente de 67 años de edad y director del colegio de yoga, Flor de Loto, ubicado en este populoso barrio de la zona oriental de Managua.

En la guerra

Este hombre, amante de la paz interior, cuenta que su amor por la docencia nació en el año 1976, cuando se bachilleró en el colegio René Schick, de la capital y se ofreció como maestro voluntario de educación física, dando paso a su vocación docente. Dos años más tarde tuvo que dejar la docencia para ingresar a las filas del Ejército de Nicaragua.

“Como militar formé parte de la Dirección de Preparación combativa, ahí me di cuenta que mi vocación era ser docente y que me llamaba más la espiritualidad. A pesar de que enseñaba a los chavalos a usar las armas no me sentía bien y quería una vida de espiritualidad, eso me llevó a descubrir mi vocación de maestro”, cuenta entre risas el docente, quien goza del aprecio de todos sus alumnos.

En la vida de don Armando, no todo ha sido color rosa. En el colegio donde inició como docente, recuerda que para esa época el centro se llamaba “Devanand” y un problema administrativo lo llevó a la quiebra, lo que provocó que los dueños anteriores lo vendieran.

“Tras la quiebra del centro, nadie quería hacerse cargo y asumir los retos. Yo vi la oportunidad de salvarlo, tomé el riesgo y asumí la dirección para evitar que cerrara sus puertas”, recuerda don Armando, quien nombró al colegio Flor de Loto.

Producto de la crisis económica que afectaba al colegio, don Armando tuvo que dar clases de Matemática y Física en los colegios Modesto Armijo (hoy Enrique Flores Guevara) y Naciones Unidas, en donde en poco tiempo se ganó el corazón de cientos de alumnos y padres de familia, al igual que el de los maestros.

Parecido al Swami

Quienes no conocen a don Armando y llegan por primera vez al centro educativo, por su tez morena, entradas de cabello relucientes, alto, de barba blanca y larga, creen que , creen que es el rostro del Swami Gurú Devanad Saraswati Ji Maharaj, un hombre de origen indú, cuyo rostro cuelga en varios sitios del colegio.

Al Swami, los vegetarianos lo consideran el “maestro del presente”.

“Casi todos me han preguntado que si el del cuadro soy yo, pero les digo que no y hay quienes no creen”, manifiesta con una sonrisa. Al mismo tiempo expresa que su parecido con el Swami puede ser por su “entrega en la disciplina yoga”, que nació el 30 de agosto de 1996.

Para este docente, amante de las matemáticas, su parecido con el Swami, lo “llena de gozo” y explica que lo más grande para él es “ser yoga” y que esa disciplina “es una disciplina espiritual y no partidaria”, explica.

Dice que comer carne no le hace falta, lo que sí le dolería es no poder compartir el pan del saber con sus alumnos, a quienes les desea todo el éxito que un ser humano puede obtener en la tierra.