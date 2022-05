Nicaragua sigue en el corazón del Pastor José Luis Soto, ora por la nación

Fundador de Radio Maranatha y el Concilio Internacional Una Cita Con Dios, afirma que el significado de su trayectoria de vida,ha sido la oportunidad de servir a Dios, quien lo sorprendió para servir al pueblo de Nicaragua.

Vigoroso, luce el Pastor Jose Luis Soto, a sus 86 años, una larga de trayectoria de vida, de la cual indicó es una “universidad donde nadie se gradúa”, por las experiencias, buenas, amargas, lindas y dulces que se presentan sin esperarlas, como le ocurrió en Nicaragua donde fundó dos radioemisoras, un colegio y estableció iglesias.

“Yo he sido sorprendido por Dios en Nicaragua mismo, fundando la escuela Una Cita Con Dios, Radio Maranatha, Radio Ebenezer, Dios me guió, no las planifique” dijo Soto recordando cómo Dios le ayudó a suplir los gastos para la construcción del proyecto radial en la nación que llama su novia por el entrañable sentimiento que lo une con su pueblo.

“Nicaragua es mi novia, no por sus curvas, ni por la belleza de sus mujeres, cuando yo fui, el país estaba en guerra, me enamore de la necesidad, de cómo podría impactar, de cómo beneficiar a la nación, fue un reto grande, por eso me hice novio de Nicaragua”, añadió.

De origen Cubano y ciudadano estadounidense, está casado desde hace 61 años con Carmita Soto, con quien procreó tres hijos, quienes a su vez le dieron siete nietos.

“Mi mayor deseo, es que yo me vaya primero que él, yo no quiero pensar que él se va a ir primero que yo” dice Carmita Soto, quien ve como una victoria los 86 años de su esposo,que cumplió el pasado 14 de mayo.

“El está fuerte y guapo, yo estoy feliz con mi esposo, yo fui su novia desde los 14 años y voy a tener 76 años” añadió Carmita.

Por su parte, Eric Soto, dijo que los 86 años de su papá, tienen un tremendo significado en razón de que le tocó asumir, el rol de su padre en la dirección de la Iglesia World Mission Maranatha en California, al tiempo que remarcó el impacto que han tenido las enseñanzas de su padre en la familia. “Hizo lo mejor que pudo,nunca faltó el amor, hoy somos salvos porque Dios lo usó y estoy orgulloso de ser su hijo” remarcó.