Twitter suspende la cuenta de la mexicana Patricia Navidad por desinformación

En el perfil de la actriz se puede leer: "Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter".

(EFE).- Twitter desactivó este viernes la cuenta de la actriz mexicana Patricia Navidad después de que se viese envuelta en muchas polémicas por publicar desinformación como por ejemplo que el coronavirus se cura con "tecitos (infusiones) de guayaba y aspirinas".

Desde hace meses, la actriz fue tendencia en múltiples ocasiones más que por su trabajo por sus comentarios cuestionando la existencia de la covid-19 y la "plandemia", como la calificó, además de sus muestras de apoyo al todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Además, también había asegurado que las vacunas contra el coronavirus que se están ya administrando en múltiples países del mundo, entre ellos México, son utilizadas para "hipervigilar" a la población.

Sin embargo, la suspensión de su cuenta -que se desconoce cuánto tiempo permanecerá bloqueada- vino después de que en su última publicación hiciese referencia a estos supuestos remedios para curar el coronavirus.

En el mismo mensaje declaró que la covid-19 es "la misma gripa de todos los años que muta cada dos" y declaró que no usaba mascarilla como se ha recomendado para evitar la propagación del coronavirus.

"Yo lo único que les puedo decir es que me cuido con mi sistema inmunológico, no uso cubrebocas", expresó la actriz a los medios.

Hasta el momento, Navidad no ha expresado nada en torno a dicho acontecimiento por medio de sus otras redes sociales activas como Instagram o Tiktok.

Pero antes de dicho suceso, la también cantante aseguró que algunas de sus cuentas de redes sociales habían intentado ser canceladas, aunque dijo que no le preocupaba.

"Sí, igual que a Donald Trump porque yo lo apoyo, de las dos opciones es la mejor. No me da miedo que me cancelen las cuentas porque al final sabemos que las redes sociales nos manejan", respondió la actriz este jueves.

Según los datos de la última jornada, México roza los 1,5 millones de casos de covid-19 y suma más de 131.000 muertos.