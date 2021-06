Jennifer López y Ben Affleck se besan en una cena en familia en Los Ángeles

Los Ángeles, 15 jun (EFE).- Jennifer López, que culminó recientemente su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, fue vista besándose este fin de semana con el también actor Ben Affleck, con quien estuvo comprometida para casarse en 2003, en un restaurante de Los Ángeles.

Así lo cuenta la revista estadounidense People, que cita una fuente anónima que explicó que ambos actores "se tomaron de las manos debajo de la mesa" y "se besaron" durante la cena en uno de los restaurantes japoneses más populares en Malibú (California, EE.UU.).

A la cena de se unieron los dos gemelos de 13 años de López y la hermana de la artista, Lynda López, para celebrar el cumpleaños de esta última.

Part 1 Reunited couple Jennifer Lopez and Ben Affleck were photographed kissing for the first time since reigniting their romance earlier this year pic.twitter.com/FU4pzv8v2V