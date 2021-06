Abogado internacional de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denuncia diez violaciones a sus derechos

11:51 a.m.

El abogado internacional Jared Genser, quien representa a los precandidatos a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, denunció que el régimen de Daniel Ortega ha cometido al menos 10 violaciones de derechos humanos en contra de los opositores desde el momento de su detención, destacando las agresiones en contra de Maradiaga. Genser brindó una rueda de prensa junto a las esposas de los dos activistas detenidos.

“En una semana sola, tanto Félix como Juan Sebastián han sido objeto al menos de diez violaciones específicas del derecho internacional, que en conjunto demuestran la impunidad con la que operan Ortega y su régimen. Primero, ambos hombres fueron detenidos sin orden judicial. También allanaron a sus casas sin orden judicial. En segundo lugar, ambos hombres fueron desaparecidos, puestos bajo custodia en lugares desconocidos sin ningún fundamento legal. En tercer lugar, ambos hombres han estado detenidos sin poder acceder de inmediato a su abogado; en el caso de Juan Sebastián, su propio abogado ha desaparecido.” expresó este martes Genser.

Recuerde Leer: Tribunal de Apelaciones rechaza recurso de exhibición personal para Félix Maradiaga

De igual manera agrega que “ambos hombres están detenidos sin que la familia pueda acceder a ellos en su lugar de detención. En quinto lugar, ninguno fue llevado de inmediato ante un juez, ni fue permitido impugnar la legalidad de sus detenciones".

"En sexto lugar, ninguno de los dos recibió una audiencia pública y justa. En séptimo lugar, los jueces ante quienes aparecieron Félix y Juan Sebastián no eran ni independientes ni imparciales. Simplemente cumplieron con las órdenes de Ortega" denunció el abogado.

Destacó el secretismo en que se llevó a cabo la audiencia y la ausencia de un verdadero y legal defensor de los dos aspirantes presidenciales.

"En el caso de Félix, fue el juez Henry Morales del Sexto Distrito Penal de Managua. En el de Juan Sebastián, no se sabe el juez quien presidió. En octavo lugar, tanto Félix como Juan Sebastián fueron presuntos culpables y no inocentes, como exige la ley, al ser prácticamente condenados a 90 días de cárcel a pesar de no haber sido condenados por un delito” aseveró el jurista defensor.

Recuerde Leer: Policía detiene al precandidato presidencial Félix Maradiaga

Para este abogado internacional, la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo comete injerencia ilegal en los casos y ejerce presión al poder judicial para condenarlos, al calificar a ambos como “terroristas” y “criminales".

“En noveno lugar, al ser detenidos y desaparecidos extralegalmente, ambos hombres están siendo sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que, a lo largo del tiempo, constituirán tortura cuanto más persista. Y en décimo lugar, están siendo sometidos a detención arbitraria porque, de hecho, no hay base legal para que sean detenidos" manifestó el abogado.

Como parte de la representación internacional, el abogado presentó un "llamamiento urgente al Relator Especial de la ONU sobre la Tortura" que sufrió Félix Maradiaga, la acción la envió el pasado 11 de junio del 2021 ante ese organismo.

"En nuestro llamamiento, solicitamos al Relator Especial, Dr. Nils Melzer, que actuara urgentemente para ayudar a Félix por abrir una investigación sobre el trato que recibió Félix. También se instó al Dr. Melzer dirigirse al Gobierno de Nicaragua para exigir pruebas de vida y garantizar que se respete su integridad física y mental” informó el abogado defensor.

Lea Más: Juez sandinista decreta 90 días de prisión para Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

De igual manera el abogado señala que con estas acciones el régimen de Ortega viola las protecciones incluidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es Estado parte.

“La Constitución de Nicaragua incluso reafirma estas obligaciones internacionales en el artículo 46 que dice: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; […] en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas…” Es evidente que Nicaragua no está honrando a sus obligaciones bajo su propia Constitución y el derecho internacional” agregó el defensor.