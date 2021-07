Marina Jacoby defiende candidatura a la vicepresidencia de Nicaragua de Berenice Quezada

“Ella tuvo los huevos para tirarse como vicepresidenta” fue una de las frases que expresó Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby al opinar sobre la postulación de Berenice Quezada como vicepresidenta a la república en la Alianza Ciudadanos por al Libertad.

Jacoby destacó la valentía de Quezada al aceptar dicha postulación pese a la situación actual de encarcelamientos que se vive en el país hacia los opositores.

Miss Nicaragua 2016, a través de cuenta en Instagram defendió y reconoció la decisión que ha tomado Berenice, a quien asegura que conoce desde hacer tiempo además de haber sido su sucesora en el certamen de belleza en 2017 y destacó que es una chavala que tiene los "huevos" al aceptar esta postulación y pidió que en vez de criticarla deberían de apoyarla.

“Berenice tirándose para vicepresidenta, si yo lo hubiera hecho se me ocurren miles de razones por las que no lo hubiera hecho y estoy 100% segura que a Berenice también le pasaron todas estas miles de razones por la cabeza antes de aceptar, hay gentes que está hablando detrás de las pantallas, pero qué ustedes simplemente están hablando detrás de las pantallas nos los veo tirándose para vicepresidente, sea lo que sea que no tengan experiencias, que tenga miedo, de que simplemente no se les ocurre. Ella tuvo los huevos para tirarse como vicepresidenta porque quiere un cambio en Nicaragua, todos queremos un cambio en Nicaragua, después de que este hombre nos esta haciendo Mie… a todo el país” dijo Miss Nicaragua 2016 en su red social.

Además, cuestionó el por qué siendo opositores “Azul y Blancos nos dedicamos únicamente a criticar".

“Por qué como azul y blanco nos ponemos a criticar, y estamos qué, ridículos que, payasos, no, todos queremos ver un cambio, simplemente deberíamos de buscar como apoyar de cualquier forma, o sea porque estamos criticando buscando un, pero” agregó Jacoby.

En referencia a la participación de Berenice Quezada en Nicaragua Diseña Marina expresó que en el país no hay muchos eventos de moda y que la mayoría de modelos han participado en el evento organizado por la hija del dictador.

“Que Berenice sale en la foto con fulanito o que Berenice sale en Nicaragua Diseña, todas las modelos hemos estado en Nicaragua Diseña, Nicaragua no tiene muchos eventos de modelaje, así que obviamente vamos a salir en los eventos que hay…. Y ahora están buscando el pero no sé qué, no seamos así apoyemos, es impresionante que esta niña haya tenido los huevos para tirarse para vicepresidencia” dijo Marina Jacoby.