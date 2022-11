Apple Music elige a Bad Bunny como Artista del Año

El cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny fue elegido este miércoles Artista del Año por la plataforma musical Apple Music, por llevar "la música latina a una audiencia global masiva".

En un video publicado por Apple Music en su cuenta de Twitter, el artista aseguró que esta distinción se la merece "toda una generación" que ha ayudado al auge de la música latina.

.@sanbenito has become a symbol of Latin culture's migration into the global mainstream, reshaping the look, sound, and feel of modern pop just by following his own muse. The Puerto Rican superstar is the Apple Music #ArtistOfTheYear.https://t.co/5GEpqyhj71 pic.twitter.com/TTA5PltT8S