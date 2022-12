Elon Musk cancela la cuenta de Twitter de Kanye West por incitar a la violencia

El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, ha cancelado esta madrugada la cuenta del rapero estadounidense Kanye West, que actualmente responde al nombre de Ye, por incitación a la violencia.

La cancelación ha sido anunciada por el propio Musk después de que el rapero publicara una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David.

Esta no es la primera vez que el artista es suspendido en esa red social, recientemente adquirida por Musk.

Jesus taught love, kindness and forgiveness.



I used to think that turning the other cheek was weak & foolish, but I was the fool for not appreciating its profound wisdom.