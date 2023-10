07:30 AM

Daysi Velásquez, una joven de 28 años de edad está cumpliendo sus sueños: Competir en el Miss Nicaragua a pesar de estar casada y ser madre de un niño de cinco años de edad.

En marzo de este año, la organización anunció que “ninguna mujer en base a su estado civil, estado de maternidad, peso, tipo de cuerpo, altura, raza, color, origen o religión” quedará excluida para competir.

Esta oportunidad es aprovechada por Velásquez, quien de ganar la corona del Miss Nicaragua, se convertiría en la primera mujer con hijos en obtener el título de la dama más bella de Nicaragua.

“En un momento, por muchos años desee entrar a Miss Nicaragua y no lo hice, así que disfruté muchísimo mi etapa como madre”, responde durante una entrevista al noticiero Telemundo, de la cadena internacional Telemundo.

La carismática mujer, nunca se imaginó que siendo esposa y madre de un hijo de cinco años tendría la oportunidad de formar parte de las nueve candidatas de Miss Nicaragua

“Hay muchas mujeres que me escriben y me dicen que se sienten identificadas con mi historia y que ahora saben que si yo estoy haciendo esto, ellas también pueden ir tras sus sueños”, agrega mientras realiza sus prácticas de pasarelas en un hotel de Managua.

En agosto de 2011, Daysi Velasquez, siendo una adolescente participó en el concurso de Miss Teen Nicaragua, donde obtuvo el cuarto lugar en el certamen que acapara la atención de la mayoría de los jóvenes.

“Mi vida fue tomando diferentes rumbos, asi que me convertí en mamá y mi rol de madre, me siento muy afortunada, no lo cambiaría nunca, sin embargo siento que es mi momento. Todo ha ido encajando perfecto”, explica la orgullosa madre de familia.

El principal motor de Velásquez para disputarse la corona es el apoyo y motivación que recibe de parte de su esposo.

Admirada por otras participantes

Dentro de la pasarela, las demás candidatas admiran a Velásquez por la valentía y en ella encuentran una motivación para seguir adelante y luchar por sus metas.

“Los límites están en tu cabeza, vos como mujer podés ser esposa, podes ser madre, podés ser profesional siempre y cuando desempeñes te de manera correcta en lo que vos queres hacer”, dice Isabella Salgado a la cadena Telemundo.

Salgado intenta conquistar la corona de Miss Nicaragua, pero será hasta el próximo agosto que se sabrán los resultados, cuando suban al escenario para disputarse el título y representar al país en el evento Miss Universo que se realizará en El Salvador.

Por su parte, Norma Huembes, otra de las participantes en el certámen que atrapa la atención de la mayoría de los nicaragüenses señala que la decisión de Velasquez es la más acertada para romper con estereotipos.

“Me parece que es una decisión bastante acertada porque el hecho de ser casada y con hijos o de cierta edad no te quita el derecho de ir tras tus sueños”, expresó Norma Huembes.