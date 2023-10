Rosalía se deja abrazar por el “calorcito” canario de sus ‘motomamis’ en GranCa Live Fest

10:29 AM

Hipnótica, enmascarada y apoteósica, Rosalía llegó como un huracán para poner a rugir a sus ‘motomamis’ en una arrolladora puesta en escena en Gran Canaria, donde la artista catalana se ha dejado calentar “por el calorcito” de Canarias, como agradeció.



Su chorro de voz puso a vibrar a las más de 30.000 personas que la esperaban en el Estadio de Gran Canaria, un público que clamaba esperándola, y con ‘Saoko’ marcando el ritmo de un derroche de música sin freno en el multitudinario GranCa Live Fest.



Cada movimiento de la artista era acompañado de un festival lleno hasta la bandera, sobre el escenario y desde la pista, donde Rosalía arrolló desde el minuto uno al acercarse a un público al que cedió el micrófono para dejarse acompañar, abrazar y querer.



Con una bandera canaria en la cabeza y un escenario interactivo, la ganadora de varios Grammy Latinos conquistó a los isleños, que le respondieron con saltos, gritos, brazos en el aire y caderas preparadas para bailar el ‘Bizcochito’ más viral.

Éxito tras éxito y con una voz que corta el aliento, Rosalía ha encendido los motores de su gira ‘Motomami’ pisando el acelerador de una noche de música, siempre abrigada de un público que la esperó con ansia para romper en baile con una innovadora versión de la incombustible ‘Despechá’, la canción de verano que resiste año tras año.



Bajaron las revoluciones cuando demostró su talento al piano, sola con el micrófono para enmudecer a la pista por varios minutos, para subirse a una ‘moto humana’ con el tema que da nombre a su gira. Flamenco, reggaetón, el desfile musical de Rosalía ha sido un recorrido por toda su trayectoria musical, donde no faltó ‘Con altura’, uno de los temas que la catapultó a lo más alto de las listas de éxito internacionales.



‘Beso’, uno de sus últimos hits y el anuncio de su compromiso con Rauw Alejandro, enamoró al público que la acompañó con un baile de luces desde sus teléfonos móviles, en un concierto desafiante entre géneros musicales que se movió entre una emocionante versión de Héroe, y un cambio de registro para su internacional ‘Malamente’.



Ya el público estaba totalmente entregado tras una tarde de música, que el colombiano Sebastián Yatra encendió con sus mejores hits. Fuego, confeti y chorros de aire para recibir a una de las voces latinas más escuchadas, que demostró una vez más su potencial para poner a miles de personas a cantar a una sola voz.



Arrancó con sus grandes temas, un archivo para derrochar talento y con el grito de guerra de “Canarias no te oigo” para sacar gritos desde todos los rincones del Estadio de Gran Canaria a los que enamoró con su potente ‘Pareja del año’. Vestido en negro y brillo y con un sensual cuerpo de baile, el diálogo con el público fue constante, a la guitarra y ‘alongándose’ desde el escenario para dejarse envolver por su público canario y la vibrante comunidad latina que sacó sus banderas para abrazar al artista.



Con ‘Traicionera’, la canción que le lanzó a la fama, el público no le falló, para dejar paso a la melancolía con canciones como ‘Por perro’, ‘Un año’, ‘Como mirarte’ con el que derritió el corazón de los grancanarios que cantaron letra a letra con el colombiano.



La cara más romántica de Yatra y su capacidad para moverse y mover a las masas en todos los estilos demostraron la valía que le ha convertido en ganador de dos Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, Premios Lo Nuestro entre medio millar de galardones en apenas 6 años.



“Gracias por la energía Gran Canaria”, y con toda esa magia subió a una pequeña fan tinerfeña con la que cantó a dúo ‘Robarte un beso’ y con la que Yatra tuvo que compartir protagonismo en uno de los momentos más tiernos de la noche.



La primera jornada del GranCa Live Fest ha sido un festín de música, con Lali, El Vega y más de 10 horas de festival, que mañana sábado recibirá una nueva hornada de artistas internacionales, con Tini, Manuel Carrasco y Maluma como plato fuerte de un sábado que prevé arrasar en cifras de público.