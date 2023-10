Quevedo saca un nuevo sencillo, "Buenas", junto a Saiko

"Buenas" es un reguetón cargado de sentimiento. "Me parece que tiene todos los ingredientes para convertirse en algo bonito para la gente", asegura el productor

08:40 AM

El cantante español Quevedo lanzó este viernes un nuevo single, "Buenas", en colaboración con Saiko, una grabación que ha contado con la producción de Gio, según informó la discográfica Ockam Records.



Un tema que llega solo tres días después de que el rapero fuera nominado a dos Latin Grammy por su "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" con Bizarrap, un éxito mundial que estuvo siete semanas consecutivas en lo más alto de la lista de Spotify.

"Para mí es como trabajar con Messi y Cristiano (Ronaldo), ahora mismo Saiko y Quevedo son increíbles. Conozco al andaluz hace bastante tiempo y trabajamos antes de su boom, merecidísimo, y trabajar con un artista como Pedro es increíble desde el primer tema. Imagínate un track de los dos juntos", señala Gio en la nota.



"Buenas" es un reguetón cargado de sentimiento. "Me parece que tiene todos los ingredientes para convertirse en algo bonito para la gente", asegura el productor.

Pedro Domínguez Quevedo, más conocido como Quevedo, es actualmente uno de las figuras más pujantes de la industria musical española. Su sencillo "Columbia" marcó el "récord" de reproducciones en Spotify España en 24 horas y ha sido la canción de este verano en el país.



Nacido en Madrid en 2001, pero criado en Las Palmas de Gran Canaria desde los 5 años, se dio a conocer en la escena urbana en 2020 y ha ido aumentando progresivamente su fama gracias a temas como "No me digas nada", "Ahora y Siempre" o "Sin señal".



Esta no es la primera colaboración que realiza con Saiko, con quien dio un concierto sorpresa el pasado día 13 en la sala La Riviera, de Madrid.



Actualmente de gira por España, que finalizará en Tenerife el próximo 11 de noviembre, Quevedo dará entonces el salto a Latinoamérica, donde le esperan seis citas.



El 23 de noviembre en Ciudad de México, el 28 en Lima, el 30 en Asunción, el 1 de diciembre en Buenos Aires, el 2 en Montevideo y el 4 en Santiago de Chile.