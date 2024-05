Dora María Téllez declara "perseguido político" a Humberto Ortega y que sucesión está en marcha

La afirmación de Humberto Ortega, de que no hay un sucesor ante la eventual ausencia de Daniel Ortega para continuar la dinastía, resultó ofensivo a Rosario Murillo, según Téllez

Equipo de Periodistas

Mayo 20, 2024 05:48 PM

La excarcelada política y desterrada en Estados Unidos, Dora María Téllez, dijo a 100% Noticias que las represalias a Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, es una acción más de atentar contra la libertad de expresión, tal y como lo han sufrido miles de nicaragüenses. Téllez declaró a Humberto "perseguido político".

Humberto Ortega fue citado por el asesor presidencial, Horacio Rocha, en la sede central de la policía ubicada en Plaza del Sol. "Es para humillarlo", dijo Téllez.

“Es un poder político de un grupo de poder, cada vez más inseguro y que tiene más miedo, entonces ya Humberto está convertido en un perseguido político, igual que Ia iglesia Católica, la Iglesia Evangélica”, finalizó Dora María Téllez, quien considera que todo es político, incluso las purgas que Rosario Murillo emprende para garantizar lealtad hacia ella.

Humberto Ortega brindó una amplia entrevista a la agencia de noticias Infobae, donde se refirió a como fuerzas extremistas se han planteado atentar contra su vida y además habló de la falta de un sucesor, tras la muerte de su hermano.

“Para los Ortega Murillo hablar es un delito grave y en el caso de Humberto tocó dos asuntos sensibles: dio por sentado el nivel de deterioro de Daniel Ortega y que puede haber una ausencia definitiva en el muy corto plazo”, comentó Téllez.

“Es una ofensa y un desafío personal, porque Murillo se ha prestado desde hace años como la otra gobernante de Nicaragua y como la sucesora de Daniel Ortega en el poder. Se colocó en la vicepresidencia y es quien saca la cara todos los días, porque Ortega aparece cada 50 o 60 días, y cada vez en un deterioro más evidente”, indicó Téllez.

“Pensar que van a quedar en manos de Rosario Murillo no es satisfactorio para nadie, ni siquiera para el Ejército. A Rosario se le vincula con las purgas, con la desarticulación del poder judicial, es ella tratando de acomodar las piezas de la sucesión a su favor”, comentó Téllez.

Humberto Ortega afirmó que "ante la ausencia repentina" de Daniel Ortega, quedaría un gran vacío y que el "gobierno no tendría, a mi modo de ver, la capacidad, para llenar ese vacío". Según Téllez, Humberto se refiere a la posibilidad que Ortega quede inhabilitado para gobernar.

“Daniel Ortega está desconectado, diciendo disparates, perdiendo el hilo, comenzando a hablar de cómo defenderse y después terminó hablando de las lluvias. Para declararlo con incapacidad, eso pasaría por la Asamblea Nacional, dejar que Rosario Murillo asuma la presidencia y nombrar un nuevo vicepresidente dentro de un círculo establecido”, dijo Téllez.

La otra otra posibilidad para incapacitar a Ortega es por una enfermedad grave, que postre a Daniel Ortega en una cama con un respirador, o la muerte.

“Sea cual sea el motivo, la sucesión de Daniel Ortega está abierta y quienes están en la fila de sucesión están esperando que la figura principal se ausente del escenario, y actualmente es Rosario Murillo quien está al frente de la represión, de las actividades, de las purgas. Ya tomó control de la Policía, del sistema judicial”, comentó.

Al escenario de la sucesión, agregó Téllez que hay una enorme proyección a Laureano (Ortega), vinculado a temas claves como China, Rusia, comercio, canal interoceánico, concesiones mineras, entre otros.

“Si se abre la sucesión es porque el personaje principal va a salir de circulación por la razón que sea y Humberto Ortega habló de eso y es la razón por la cual fue convertido en preso político”, dijo Téllez, quien considera que asediar a Humberto Ortega es una orden de Murillo, apoyada por Daniel, cuya vulnerabilidad quedó en evidencia.

Otro aspecto, que abordó Dora María Téllez es que las declaraciones de Humberto Ortega sonaron a una conspiración en ciernes.

“Los Ortega son paranoicos, y de fondo creen que (Humberto) Ortega está convocando al ejército a que de un golpe militar…y que se abra una transición en Nicaragua hacia unas elecciones en el 2026, eso también es gravísimo a los oídos de la familia Ortega”, destacó.

Pero el Ejército, considera Dora María, está en otra línea: “Yo lo que veo es a oficiales del Ejército de la inteligencia militar visitando personas en los departamentos, amenazándolas y asediándolas. Así como hubo complicidad en el 2018”, dijo Téllez, quien cree que aunque hay una cúpula al servicio de la dictadura, duda que todo el resto de la oficialía militar esté de acuerdo.

“La oficialidad militar lo que siente es que Avilés (El jefe del Ejército), y otras dos personas, se han convertido en un tapón que no les permite ascender, que se han convertido en un enorme riesgo para la institucionalidad del Ejército, convirtiéndolo en una aventura política con una familia dinástica, con pretensiones dictadura y para imponer un sistema de terror en Nicaragua… toda su oficialidad, de coroneles para abajo, está profundamente descontento porque les quitan los pasaportes, no les dejan salir a sus familiares fuera del país, no se pueden mover, están constantemente amenazados, son humillados con una pistola en la cabeza y a ninguno de ellos les gusta esa condición. Pasaron de ser oficiales militares de alta graduación a ser unos empleados de la familia Ortega Murillo”, criticó Dora María Téllez.

Para la analista el proceso de descomposición interna es enorme y por eso la dictadura reacciona “con tanta sensibilidad” a las declaraciones de Humberto Ortega.

“Todo lo que dice Humberto lo escuchan los militantes del Frente Sandinista y saben que tiene razón. Que Daniel Ortega no tiene sucesor, que Rosario Murillo no disfruta de los favores de la militancia, que esta es una dictadura en descomposición, profundamente deteriorada y en período final y que van a tener que haber elecciones limpias, transparentes, competitivas y justas en Nicaragua en el corto plazo. Mientras el papel del Ejército es estar en su cuartel para resguardar la soberanía nacional”, concluyó al respecto la exguerrillera.

Humberto Ortega también denunció atentados en su contra, pero eximió de esta acción a su hermano Daniel.

“Si lo dijo es porque él debe tener información de que hay grupos extremistas que no dudarían en matarlo. Me parece una denuncia y una manera de defenderse como toda la oposición en Nicaragua que ha sido amenazada. Hay más de 320 asesinados en Nicaragua y yo no dudaría de lo que dice”, sostuvo Téllez.